Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerGalatasarayTerim'den Taffarel'e vize yok!
22.07.2019 - 07:26| Fanatik

Terim'den Taffarel'e vize yok!

Brezilya Milli Takımı'nda çalışmak için Galatasaray’dan ayrılmak isteyen kaleci antrenörü Taffarel ile teknik patron Fatih Terim son bir görüşme gerçekleştirecek. Tecrübeli hocanın, yardımcısını ikna etmek için uğraş vereceği bildirildi.

Terim'den Taffarel'e vize yok!

Galatasaray'ın kaleci antreörü Claudio Taffarel, önceki günlerde sadece Brezilya Milli Takımı’nda görev yapmak ve ailesine vakit ayırabilmek için takımdan ayrılma istediğini dile getirmişti.

Teknik direktör Fatih Terim ise “Ben yoruldum, izninizi istiyorum” diyen 53 yaşındaki çalıştırıcıyla son bir toplantı gerçekleştireceği öğrenildi. Terim’in Taffarel’e, “Yıllardır bu kulübün bir parçası oldun. Bu kulüpte çok önemli bir göreve sahipsin. Bu yüzden burada kalman hem takım için hem de genç kaleciler için çok faydalı olacaktır” diyeceği bildirildi.

Taffarel’in tatil dönüşünde Fatih Hoca ile masaya oturacağı belirtildi.

 

 

Fikret Orman: “Dünyanın en kolay işi transfer yapmak”
daha fazla video için
SON DAKİKA
TÜM HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Başakşehir, Alparslan Erdem ile yollarını ayırdı

Başakşehir, Alparslan Erdem ile yollarını ayırdı

Beşiktaşlı efsaneler Hatay’da

Beşiktaşlı efsaneler Hatay’da

Eljif Elmas yarın İtalya'da! Sağlık kontrolü sonra imza...

Eljif Elmas yarın İtalya'da! Sağlık kontrolü sonra imza...

Ankaragücü'nde olağanüstü genel kurul ertelendi

Ankaragücü'nde olağanüstü genel kurul ertelendi

Sıradaki Haber