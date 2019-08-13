Terim’e operasyon

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, bir süredir yaşadığı rahatsızlık nedeniyle bel fıtığı ameliyatı edildi.



İtalya’da Fiorentina ile oynanan hazırlık maçı öncesinde sıkıntıları bulunan tecrübeli teknik adam, buna rağmen kendisine gösterilen ilgiye kayıtsız kalmamış, Çizme ekibinin taraftarının fotoğraf isteklerini kıramamıştı. Maç sırasında da kendini iyi hissetmeyen Terim’in yürümekte bile güçlük çektiği ortaya çıktı. Üstelik Fatih Terim, karşılaşmanın devre arasında da soyunma odasına gidecek kudreti kendinde bulamadı. Bu nedenle sarı-kırmızılıların teknik patronu kulübede kaldı.



Sarı-kırmızılı kulüp dün bir açıklama yaparak, Terim’in İtalya dönüşünde ameliyata alındığını açıkladı. Galatasaray, kulübün internet sitesi üzerinden, “Teknik direktörümüz Sayın Fatih Terim, bir süredir belinde yaşadığı rahatsızlık nedeniyle takımımızın İstanbul’a varışıyla sponsor hastanemiz Liv Hospital Beyin Cerrahisi kliniğine getirilmiş ve Prof. Dr. Mustafa Kemal Hamamcıoğlu başkanlığında başarılı bir bel fıtığı ve dar kanal ameliyatı geçirmiştir. Hocamızın durumu iyi olup, tedavisi devam etmektedir” açıklamasını yaptı.



Feghouli de ameliyat oldu

Cim-Bom’un Cezayirli futbolcusu Sofiane Feghouli’nin böbrek taşı, dün gerçekleştirilen operasyonla çıkarıldı.

Kulüpten yapılan açıklamada, İtalyan temsilcisi Fiorentina’yla deplasmanda oynanan maç sonrası İstanbul’a dönüş uçağında böbrek sancısı yaşadığı belirtildi. Mesajda, “Feghouli, sponsor hastanemiz Liv Hospital Üroloji kliniğinde Prof. Dr. Orhan Tanrıverdi başkanlığında endoskopik üreter taşı çıkarılması ameliyatı geçirmiştir. Oyuncumuzun sağlık durumu iyi olup, tedavisi devam etmektedir” denildi.