Terim’in planı belli

NEVZAT DİNDAR

Galatasaray bundan sonra Gaziantep deplasmanında uygulanan taktik formasyonla mücadele edecek. Sarı-kırmızılılarda elde edilen galibiyetten çok, Madrid hezimeti sonrası gösterilen reaksiyon teknik direktör Fatih Terim’i mutlu etti.



Cim-Bom’un yeni taktik düzeni ve Terim’in tercihleri şöyle:



1) ÜÇLÜ SAVUNMA: Luyindama ve Marcao ile beraber savunmada oynayan Ahmet Çalık’ın performansı memnuniyet yarattı. Bu kurgu ile devam edilecek.



2) LEMİNA ARTIK 6 NUMARA: Fatih Terim, savunmanın önünde oynayan Lemina’nın yerini değiştirmeyecek. Böylece takımın daha tempolu oynadığı gerçeği ortaya çıktı. Gabon Nzonzi’nin yerine yeni 6 numara o olacak.



3) YERLİLERE DAHA FAZLA ŞANS: Gaziantep deplasmanında forma bulan Türk futbolcular Emre Taşdemir, Ahmet Çalık, Ömer Bayram ve Adem Büyük gibi isimlere daha çok şans verilecek. Ahmet, Emre Taşdemir ve Ömer kısa vadede takımdan kesilmeyecek.



4) YENİ FORVET BABEL: Gaziantep’te yedek soyunup sakatlanan Andone’nin yerine oyuna giren Babel’in forvetteki performansı beğenildi. Babel artık kanat değil ilk planda forvet olarak sahada olacak.