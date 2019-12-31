Teşekkürler Jailson!

CELAL UMUT EREN

Zirve takipçisi Fenerbahçe, Çaykur Rizespor deplasmanında son derece kritik bir galibiyet elde ederken, herkesin konuştuğu isim Jailson oldu. Brezilyalı futbolcunun karşılaşma tam zora girerken attığı galibiyet golü herkesi rahatlattı. Yaklaşık 35 metre mesafeden attığı enfes golle galibiyeti sağlayan 24 yaşındaki orta saha, soyunma odasında ilgi odağı oldu.



İlk olarak kaptan Emre Belözoğlu takım arkadaşına sarılıp, kutladı. Emre’nin diğer oyuncularla da Jailson’u bir araya getirdiği ifade edildi. Galibiyet için takım halinde Jailson’a teşekkürler sunuldu. Jailson da herkese sarılarak çok mutlu olduğunu dile getirdi. Bu arada Luiz Gustavo’nun galibiyetin mimarı olan Jailson’a şakalar yaptığı ve vatandaşını özel olarak kutladığı kaydedildi.



İkinci yarının ışığı

Teknik Direktör Ersun Yanal da öğrencisini yalnız bırakmayıp, hem mücadelesi hem profesyonelliği hem de şık golü için tebrik etti. Herkesin tek tek yanına gittiği Jailson, kariyerinin en güzel golünü attığını arkadaşlarıyla paylaştı. Soyunma odasında bu galibiyetin sezonun ikinci yarısı için ışık olacağı da aktarıldı.

Gustavo farkı

Jailson’un son dönemdeki gelişiminde Luiz Gustavo’nun önemli payı bulunuyor. 32 yaşındaki Gustavo geldiği günden beri genç vatandaşına sürekli destek veriyor. Tecrübelerini her fırsatta Jailson’la paylaşan ve Brezilyalı futbolcu, takım içindeki diğer gençlere de yol gösteriyor.



Nereden nereye

Sezon başı kamp döneminde takımdan gönderilmesi gündeme gelen Jailson, 17. hafta itibariyle takımın yıldızı oldu. Takımını şampiyonluk yarışında tutan Brezilyalı yıldız bu sezonun en çok konuşulan isimlerinden biri haline geldi. Geçen sezon orta sahaya Josef de Souza’nın yerine alınan Jailson, yeni dönemde stoper olarak forma giyiyor. Özellikle Alanyaspor ve Antalyaspor maçlarında bireysel hatalarıyla gündeme gelen 24 yaşındaki oyuncu, şimdi ise tıpkı bir kahraman gibi anılıyor.









Fikstür avantajı

Süper Lig’in ilk yarısında 9 galibiyet, 4 beraberlik ve 4 mağlubiyetle 31 puan toplayan Fenerbahçe, devreyi umutlu tamamladı. Beş sezondur şampiyonluğa hasret kalan sarı-lacivertli takım ilk yarı sonunda puan cetvelinde 4. sırada yer aldı. Fenerbahçe sezonun ilk yarısında nispeten zorlu deplasmanları geride bıraktı. Medipol Başakşehir, Aytemiz Alanyaspor, Galatasaray, BtcTurk Yeni Malatyaspor, Göztepe, Demir Grup Sivasspor ve Çaykur Rizespor gibi rakipleriyle ilk yarı dış sahada karşılaşan sarı-lacivertliler bu ekipleri ikinci yarı Kadıköy’de konuk edecek. İkinci devre Trabzonspor ve Beşiktaş’la ise rakip sahada karşılaşacak olan Fenerbahçe, ligdeki 17 maçın 9’unu kendi evinde, 8’ini deplasmanda oynayacak.



Bu arada sarı-lacivertli takım ligin ilk yarısında savunmada bir türlü istikrar yakalayamadı. 17 maçta 21 gole engel olamayan Fenerbahçe’de özellikle Hasan Ali Kaldırım’ın uzun süreli sakatlıkları nedeniyle sol bek krizi yaşanırken, savunmanın ortasındaki ikili de sürekli değişti. Sol bekte Dirar’a görev vermek zorunda kalan Ersun Yanal stoperde ise Serdar Aziz, Zanka, Jailson, Sadık ve Adil Rami’yi kullandı.