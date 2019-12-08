'Tesislerde çok konuşuldu! UEFA tehlikesi...'

İşte Sarıdağ'ın 'Gündem Çebi' başlıklı yazısı;

"Süper Lig’deki istikrarını Ziraat Türkiye Kupası’nda devam ettiren Beşiktaş, kağıt üzerinde kolay ama teknik heyetin kafasında bir o kadar zor görünen Kasımpaşa maçının hazırlıklarını tamamladı. N’Koudou’nun sakatlığı hiç şüphesiz Teknik Direktör Abdullah Avcı’yı üzdü. Tesislerden gelen haberlere göre, bu oyuncunun neden kupa kaçında oynatıldığı yönündeki eleştirilere, deneyimli teknik adam, “Futbolda herkesin her maç sakatlanma riski var. Maç eksiği olan oyuncular için bu tür maçlar çok değerli” yorumunu yapmış.

Elbette, Beşiktaş’ın tüm taktik planları sadece bir oyuncuya bağlı değil. Abdullah Avcı son taktik idmanında yine sürekli kazanan ve kazanmayı da artık alışkanlık haline getiren ideal kadroyu oynatmış. Devre arasındaki transfer hamleleri kadroyu ne kadar değiştirebilir bilinmez ama Başkan Ahmet Nur Çebi’nin dünkü açıklamaları da tesislerde çok konuşulmuş.

UEFA’ya gidilmemesi tehlikesinin yanı sıra devre arasında transfer yapılmama ihtimali de, takım içerisinde konuşuldu. Şunu da ekleyelim; idari anlamdaki bu olumsuzluklar ve Ahmet Nur Çebi’nin tesislere sık sık giderek konuşması, takım içerisinde bir kenetlenme ortamı yaratıyor. Yabancısından yerlisine herkes elini taşın altına sokmaya karar vermiş durumda. Bugünkü Kasımpaşa maçında bu durumun sahaya yansımasını görebiliriz."