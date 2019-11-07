TFF 1. Lig'de 11. haftanÄ±n perdesi aÃ§Ä±lÄ±yor

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07.11.2019 - 11:15 | | Ä°STANBUL (AA)Â

TFF 1. Lig'de 11. haftanÄ±n perdesi açÄ±lÄ±yor

TFF 1. Lig'de 11. hafta yarÄ±n Adana Demirspor ile EskiÅŸehirspor arasÄ±nda oynanacak karÅŸÄ±laÅŸmayla baÅŸlayacak.

TFF 1. Lig'de 11. haftanÄ±n perdesi açÄ±lÄ±yor

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5 Ocak Fatih Terim StadÄ±'nda oynanacak haftanÄ±n aÃ§Ä±lÄ±ÅŸ mÃ¼cadelesi saat 19.00'da baÅŸlayacak.Â 

TÃ¼rkiye Futbol Federasyonu'ndan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re ligde 11. hafta maÃ§larÄ±nÄ±n programÄ± ÅŸÃ¶yle:

YarÄ±n:

19.00 Adana Demirspor-EskiÅŸehirspor (5 Ocak Fatih Terim)

9 KasÄ±m Cumartesi:

14.00 BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediye Erzurumspor-Akhisarspor (Erzurum KazÄ±m Karabekir)

16.30 Ä°stanbulspor-Ekol GÃ¶z Menemenspor (Esenyurt Necmi KadÄ±oÄŸlu)

16.30 Giresunspor-OsmanlÄ±spor (Giresun AtatÃ¼rk)

19.00 Altay-Fatih KaragÃ¼mrÃ¼k (Menemen Ä°lÃ§e)

10 KasÄ±m Pazar:Â 

14.00 KeÃ§iÃ¶rengÃ¼cÃ¼-Adanaspor (Aktepe)

14.00 Cesar Grup Ãœmraniyespor-Hatayspor (Ãœmraniye Belediyesi Åžehir)

16.30 Boluspor-Bursaspor (Bolu AtatÃ¼rk)

19.00 BalÄ±kesirspor-AltÄ±nordu (BalÄ±kesir AtatÃ¼rk)

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