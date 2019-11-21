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21.11.2019 - 09:43 | | Ä°STANBUL (AA)

TFF 1. Lig'de 12. haftanÄ±n perdesi açÄ±lÄ±yor

TFF 1. Lig'de 12. hafta yarÄ±n Adanaspor ileÂGiresunspor arasÄ±nda oynanacak karÅŸÄ±laÅŸmayla baÅŸlayacak.Â

TFF 1. Lig'de 12. haftanÄ±n perdesi açÄ±lÄ±yor

5 Ocak Fatih Terim StadÄ±'nda oynanacak haftanÄ±n aÃ§Ä±lÄ±ÅŸ mÃ¼cadelesininÂ  baÅŸlangÄ±Ã§ saati 19.00.

TÃ¼rkiye Futbol Federasyonundan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re ligde 11. haftaÂ  maÃ§larÄ±nÄ±n programÄ± ÅŸÃ¶yle:

YarÄ±n:Â 

19.00 Adanaspor-Giresunspor (5 Ocak Fatih Terim)

23 KasÄ±m Cumartesi:Â 

14.00 Fatih KaragÃ¼mrÃ¼k-Cesar Grup Ãœmraniyespor (Vefa)

16.30 EskiÅŸehirspor-BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediye Erzurumspor (EskiÅŸehirÂ  Yeni)

19.00 Bursaspor-KeÃ§iÃ¶rengÃ¼cÃ¼ (Bursa BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediye)

24 KasÄ±m Pazar:Â 

14.00 Hatayspor-Ä°stanbulspor (Antakya)

16.30 Ekol GÃ¶z Menemenspor-BalÄ±kesirspor (Menemen Ä°lÃ§e)

16.30 OsmanlÄ±spor-Adana Demirspor (OsmanlÄ±)

19.00 Akhisarspor-Altay (Spor Toto Akhisar)

25 KasÄ±m Pazartesi:Â 

19.00 AltÄ±nordu-Boluspor (Bornova Aziz KocaoÄŸlu)

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Konyaspor'da BeÅŸiktaÅŸ maçÄ±nÄ±n hazÄ±rlÄ±klarÄ± sürüyor
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