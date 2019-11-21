TFF 1. Lig'de 12. haftanÄ±n perdesi açÄ±lÄ±yor
TFF 1. Lig'de 12. hafta yarÄ±n Adanaspor ileÂGiresunspor arasÄ±nda oynanacak karÅŸÄ±laÅŸmayla baÅŸlayacak.Â
5 Ocak Fatih Terim StadÄ±'nda oynanacak haftanÄ±n aÃ§Ä±lÄ±ÅŸ mÃ¼cadelesininÂ baÅŸlangÄ±Ã§ saati 19.00.
TÃ¼rkiye Futbol Federasyonundan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re ligde 11. haftaÂ maÃ§larÄ±nÄ±n programÄ± ÅŸÃ¶yle:
YarÄ±n:Â
19.00 Adanaspor-Giresunspor (5 Ocak Fatih Terim)
23 KasÄ±m Cumartesi:Â
14.00 Fatih KaragÃ¼mrÃ¼k-Cesar Grup Ãœmraniyespor (Vefa)
16.30 EskiÅŸehirspor-BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediye Erzurumspor (EskiÅŸehirÂ Yeni)
19.00 Bursaspor-KeÃ§iÃ¶rengÃ¼cÃ¼ (Bursa BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediye)
24 KasÄ±m Pazar:Â
14.00 Hatayspor-Ä°stanbulspor (Antakya)
16.30 Ekol GÃ¶z Menemenspor-BalÄ±kesirspor (Menemen Ä°lÃ§e)
16.30 OsmanlÄ±spor-Adana Demirspor (OsmanlÄ±)
19.00 Akhisarspor-Altay (Spor Toto Akhisar)
25 KasÄ±m Pazartesi:Â
19.00 AltÄ±nordu-Boluspor (Bornova Aziz KocaoÄŸlu)
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