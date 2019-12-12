Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
Haberler1.Lig Haberleri TFF 1. Lig'de 15. haftanın perdesi açılıyor
12.12.2019 - 10:23 | | İSTANBUL (AA)

TFF 1. Lig'de 15. haftanın perdesi açılıyor

TFF 1. Lig'de 15. haftanın perdesi, yarın yapılacak tek maçla açılacak.

TFF 1. Lig'de 15. haftanın perdesi açılıyor

 

Ligde haftanın açılış müsabakasında Altay, sahasında Adana Demirspor ile karşı karşıya gelecek. Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 1. Lig'de 15. hafta maçlarının programı şöyle:

Yarın:

19.00 Altay-Adana Demirspor (Menemen İlçe)

14 Aralık Cumartesi:

14.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Giresunspor (Erzurum Kazım Karabekir)

14.00 Boluspor-Fatih Karagümrük (Bolu Atatürk)

16.30 İstanbulspor-Eskişehirspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

19.00 Adanaspor-Ekol Göz Menemenspor (Adana 5 Ocak Fatih Terim)

15 Aralık Pazar:

14.00 Keçiörengücü-Hatayspor (Aktepe)

14.00 Cesar Grup Ümraniyespor-Osmanlıspor (Ümraniye Belediyesi)

16.30 Ekol Hastanesi Balıkesirspor-Akhisarspor (Balıkesir Atatürk)

19.00 Altınordu-Bursaspor (Bornova Aziz Kocaoğlu)

TFF 1. Ligde 15. haftanın perdesi açılıyor

Karaman: "Grupta çok değerli takımlara karşı oynadık
daha fazla video için

Son Dakika Spor Haberleri

TÜM HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Ünal Karaman: "Gerekli raporları sunuyoruz"

Ünal Karaman: "Gerekli raporları sunuyoruz"

Obradovic: "Kazanmamız neredeyse imkansızdı"

Obradovic: "Kazanmamız neredeyse imkansızdı"

Ergin Ataman: "Dunston 2-3 ay yok"

Ergin Ataman: "Dunston 2-3 ay yok"

Mönchengladbach - Medipol Başakşehir: 1-2

Mönchengladbach - Medipol Başakşehir: 1-2

Sıradaki Haber