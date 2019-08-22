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22.08.2019 - 10:49| İSTANBUL (AA)

TFF 1. Lig'de 2. haftanın perdesi yarın açılıyor

TFF 1. Lig'de 2. hafta yarın Boluspor-Adana Demirspor karşılaşmasıyla başlayacak.

TFF 1. Lig'de 2. haftanın perdesi yarın açılıyor

TFF 1. Lig'de 2. haftanın heyecanı yarın oynanacak Boluspor-Adana Demirspor maçıyla başlayacak. 

1. Lig'de 2. haftanın açılış maçı yarın saat 20.00'de Bolu Atatürk Stadı'nda Boluspor ile Adana Demirspor arasında oynanacak.

TFF 1. Lig'de 2. haftanın programı şöyle 

Yarın: 20.00 Boluspor-Adana Demirspor (Bolu Atatürk)

24 Ağustos Cumartesi: 16.30 Keçiörengücü-Osmanlıspor (Aktepe)
21.45 Balıkesirspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Balıkesir Atatürk)
21.45 Altınordu-Fatih Karagümrük (Bornova Aziz Kocaoğlu)

25 Ağustos Pazar:

17.00 Ümraniyespor-Giresunspor (Ümraniye Belediyesi Şehir)
19.15 Ekol Göz Menemenspor-Hatayspor (İzmir Atatürk)
21.45 Bursaspor-Akhisarspor (Bursa Büyükşehir Belediye)
21.45 Adanaspor-Eskişehirspor (5 Ocak Fatih Terim)

 26 Ağustos Pazartesi: 20.00 İstanbulspor-Altay (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

 

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