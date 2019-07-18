TFF 1. Lig'de 2019-2020 sezonunun fikstür çekimi yapÄ±ldÄ±
TFF 1. Lig'de 2019-2020 futbol sezonunun fikstÃ¼rÃ¼ Ã§ekildi.Â
TFF 1. Lig'de 2019-2020 futbol sezonunun fikstÃ¼rÃ¼ Ã§ekildi.Â
TÃ¼rkiye Futbol Federasyonunun (TFF) Riva'da yer alan idari merkezinde gerÃ§ekleÅŸtirilen fikstÃ¼r Ã§ekimine, TFF BaÅŸkan Vekili YÄ±lmaz BÃ¼yÃ¼kaydÄ±n, yÃ¶netim ve icra kurulu Ã¼yesi Hamit AltÄ±ntop, genel sekreter Kadir kardaÅŸ, maÃ§ planlama mÃ¼dÃ¼rÃ¼ Besim YalÃ§Ä±n, kulÃ¼p baÅŸkanlarÄ±, yÃ¶neticileri ve temsilcileri katÄ±ldÄ±.
Â Planlamaya gÃ¶re 1. Lig'de 2019-2020 sezonu 16, 17, 18 ve 19 AÄŸustos'ta yapÄ±lacak ilk hafta maÃ§larÄ±yla baÅŸlayacak. Lig etabÄ±, 2 MayÄ±s 2020'de oynanacak 34. hafta mÃ¼sabakalarÄ±yla sona erecek.Â
Ä°lk haftanÄ±n programÄ±
TFF 1. Lig'de ilk haftanÄ±n maÃ§larÄ± ÅŸÃ¶yle:
Â Altay-Ãœmraniyespor
Adana Demirspor-BalÄ±kesirspor
OsmanlÄ±spor-Boluspor
BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediye Erzurumspor-Ä°stanbulspor
EskiÅŸehirspor-KeÃ§iÃ¶rengÃ¼cÃ¼
Akhisarspor-Adanaspor
Fatih KaragÃ¼mrÃ¼k-Bursaspor
Hatayspor-AltÄ±nordu
Giresunspor-Menemenspor