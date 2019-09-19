Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Haberler1.LigTFF 1. Lig'de 5. hafta programı
19.09.2019 - 10:07 | | İSTANBUL (AA)

TFF 1. Lig'de 5. hafta programı

TFF 1. Lig'de 5. hafta mücadelesi yarın oynanacak iki karşılaşmayla başlayacak.

TFF 1. Lig'de 5. hafta programı

TFF 1. Lig'de 5. hafta mücadelesi yarın oynanacak iki karşılaşmayla başlayacak. 

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre 5. haftanın programı şöyle:

 Yarın: 19.00 İstanbulspor-Balıkesirspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

19.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Adanaspor (Erzurum Kazım Karabekir)

21 Eylül Cumartesi: 14.00 Ümraniyespor-Boluspor (Ümraniye Belediyesi Şehir)

16.30 Osmanlıspor-Altıordu (Osmanlı)

16.30 Altay-Keçiörengücü (İzmir Atatürk)

19.00 Adana Demirspor-Bursaspor (Adana 5 Ocak Fatih Terim)

22 Eylül Pazar:

14.00 Giresunspor-Fatih Karagümrük (Giresun Atatürk)

16.30 Eskişehirspor-Ekol Göz Menemenspor (Yeni Eskişehir)

19.00 Akhisarspor-Hatayspor (Spor Toto Akhisar)

 

Andrew Henderson bu kez amacına ulaşamadı!
daha fazla video için
SON DAKİKA
TÜM HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Fabio Caressa: Eljif Elmas büyük gelecek vadediyor

Fabio Caressa: Eljif Elmas büyük gelecek vadediyor

Barcelona'dan rekor gelir beklentisi

Barcelona'dan rekor gelir beklentisi

Asamoah Gyan'ın yeni adresi Hindistan

Asamoah Gyan'ın yeni adresi Hindistan

Bakan Kasapoğlu: Gençlerimizi geleceğe hazırlamak birinci vazifemiz

Bakan Kasapoğlu: Gençlerimizi geleceğe hazırlamak birinci vazifemiz

Sıradaki Haber