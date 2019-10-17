17.10.2019 - 09:48 | | Â Ä°STANBUL (AA)
TFF 1. Lig'de 8. hafta heyecanÄ± baÅŸlÄ±yor
TFF 1. Lig'de 8. hafta heyecanÄ± yarÄ±n oynanacak Akhisarspor-EskiÅŸehirspor maÃ§Ä±yla baÅŸlayacak.Â
TÃ¼rkiye Futbol Federasyonundan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re TFF 1. Lig'de 8. haftanÄ±n maÃ§ programÄ± ÅŸÃ¶yle:
YarÄ±n:
19.00 Akhisarspor-EskiÅŸehirspor (Spor Toto Akhisar)Â
19 Ekim Cumartesi:
14.00 Hatayspor-Adana Demirspor (Antakya AtatÃ¼rk)
16.30 Bursaspor-Cesar Grup Ãœmraniyespor (Bursa BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediye)
19.00 Ekol GÃ¶z Menemenspor-BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediye Erzurumspor (Menemen Ä°lÃ§e)
20 Ekim Pazar:
14.00 KeÃ§iÃ¶rengÃ¼cÃ¼-BalÄ±kesirspor (Aktepe)
16.30 Boluspor-Giresunspor (Bolu AtatÃ¼rk)
19.00 AltÄ±nordu-Altay (Bornova Aziz KocaoÄŸlu)
19.00 Adanaspor-Ä°stanbulspor (5 Ocak Fatih Terim)
21 Ekim Pazartesi:
19.00 Fatih KaragÃ¼mrÃ¼k-OsmanlÄ±spor (StadÄ± aÃ§Ä±klanmadÄ±)