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17.10.2019 - 09:48 | | Â  Ä°STANBUL (AA)

TFF 1. Lig'de 8. hafta heyecanÄ± baÅŸlÄ±yor

TFF 1. Lig'de 8. hafta heyecanÄ± yarÄ±n oynanacak Akhisarspor-EskiÅŸehirspor maÃ§Ä±yla baÅŸlayacak.Â

TFF 1. Lig'de 8. hafta heyecanÄ± baÅŸlÄ±yor

TÃ¼rkiye Futbol Federasyonundan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re TFF 1. Lig'de 8. haftanÄ±n maÃ§ programÄ± ÅŸÃ¶yle:

YarÄ±n:

19.00 Akhisarspor-EskiÅŸehirspor (Spor Toto Akhisar)Â 

19 Ekim Cumartesi:

14.00 Hatayspor-Adana Demirspor (Antakya AtatÃ¼rk)

16.30 Bursaspor-Cesar Grup Ãœmraniyespor (Bursa BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediye)

19.00 Ekol GÃ¶z Menemenspor-BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediye Erzurumspor (Menemen Ä°lÃ§e)

20 Ekim Pazar:

14.00 KeÃ§iÃ¶rengÃ¼cÃ¼-BalÄ±kesirspor (Aktepe)

16.30 Boluspor-Giresunspor (Bolu AtatÃ¼rk)

19.00 AltÄ±nordu-Altay (Bornova Aziz KocaoÄŸlu)

19.00 Adanaspor-Ä°stanbulspor (5 Ocak Fatih Terim)

21 Ekim Pazartesi:

19.00 Fatih KaragÃ¼mrÃ¼k-OsmanlÄ±spor (StadÄ± aÃ§Ä±klanmadÄ±)

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