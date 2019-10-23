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23.10.2019 - 13:28 | | İSTANBUL (AA)

TFF 1. Lig'de 9. haftanın hakemleri...

TFF 1. Lig'de 9. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.

TFF 1. Lig'de 9. haftanın hakemleri...

TFF 1. Lig'de 9. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, 1. Lig'e 9. hafta maçlarını şu hakemler yönetecek:

25 Ekim Cuma:

19.00 Boluspor-Keçiörengücü: Onur Özütoprak

26 Ekim Cumartesi:

14.00 Cesar Grup Ümraniyespor-Altınordu: Sarper Barış Saka

16.30 Balıkesirspor-Adanaspor: Ramazan Keleş

16.30 İstanbulspor-Bursaspor: Kadir Sağlam

19.00 Altay-Ekol Göz Menemenspor: Mert Güzenge

27 Ekim Pazar:

14.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Hatayspor: Tugay Kaan Numanoğlu

16.30 Giresunspor-Eskişehirspor: Erkan Özdamar

19.00 Adana Demirspor-Fatih Karagümrük: Bülent Birincioğlu

28 Ekim Pazartesi:

19.00 Osmanlıspor-Akhisarspor: Kutluhan Bilgiç

 

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