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06.11.2019 - 12:50 | | İSTANBUL (AA)

TFF 1. Lig'de haftanın hakemleri belli oldu...

TFF 1. Lig'de 11. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı.

TFF 1. Lig'de haftanın hakemleri belli oldu...

 

TFF 1. Lig'de 11. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ligde 11. hafta maçlarını yönetecek hakemler şunlar:

8 Kasım Cuma: 19.00 Adana Demirspor-Eskişehirspor: Direnç Tonusluoğlu

9 Kasım Cumartesi: 14.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Akhisarspor: Alper Çetin

16.30 İstanbulspor-Ekol Göz Menemenspor: Cihan Aydın

16.30 Giresunspor-Osmanlıspor: Yiğit Arslan

19.00 Altay-Fatih Karagümrük: Atilla Karaoğlan

10 Kasım Pazar: 14.00 Keçiörengücü-Adanaspor: Emre Malok

14.00 Cesar Grup Ümraniyespor-Hatayspor: Bahattin Şimşek

16.30 Boluspor-Bursaspor: Burak Şeker

19.00 Balıkesirspor-Altınordu: Turgut Doman

 

Skorer Tv Haber Bülteni - 6 Kasım 2019
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