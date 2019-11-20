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20.11.2019 - 13:41 | | İSTANBUL (AA)

TFF 1. Lig'de haftanın hakemleri belli oldu

TFF 1. Lig'de 12. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.

TFF 1. Lig'de haftanın hakemleri belli oldu

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ligde 12. hafta maçlarını yönetecek hakemler şunlar:

22 Kasım Cuma:

19.00 Adanaspor-Giresunspor: Kadir Sağlam

23 Kasım Cumartesi:

14.00 Fatih Karagümrük-Cesar Grup Ümraniyespor: Onur Özütoprak

16.30 Eskişehirspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Caner Ak

19.00 Bursaspor-Keçiörengücü: Bülent Birincioğlu 

24 Kasım Pazar:

14.00 Hatayspor-İstanbulspor: Kutluhan Bilgiç

16.30 Ekol Göz Menemenspor-Balıkesirspor: Suat Arslanboğa 

16.30 Osmanlıspor-Adana Demirspor: Murat Erdoğan

19.00 Akhisarspor-Altay: Erkan Özdamar

25 Kasım Pazartesi:

19.00 Altınordu-Boluspor: Yasin Kol

 

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