20.11.2019 - 13:41 | | İSTANBUL (AA)
TFF 1. Lig'de haftanın hakemleri belli oldu
TFF 1. Lig'de 12. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ligde 12. hafta maçlarını yönetecek hakemler şunlar:
22 Kasım Cuma:
19.00 Adanaspor-Giresunspor: Kadir Sağlam
23 Kasım Cumartesi:
14.00 Fatih Karagümrük-Cesar Grup Ümraniyespor: Onur Özütoprak
16.30 Eskişehirspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Caner Ak
19.00 Bursaspor-Keçiörengücü: Bülent Birincioğlu
24 Kasım Pazar:
14.00 Hatayspor-İstanbulspor: Kutluhan Bilgiç
16.30 Ekol Göz Menemenspor-Balıkesirspor: Suat Arslanboğa
16.30 Osmanlıspor-Adana Demirspor: Murat Erdoğan
19.00 Akhisarspor-Altay: Erkan Özdamar
25 Kasım Pazartesi:
19.00 Altınordu-Boluspor: Yasin Kol