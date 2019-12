TFF 1. Lig'de Menemenspor gibisi yok

Laleci, AA muhabirine yaptığı açıklamada, göreve geldikten sonra savunma üzerindeki çalışmaların ardından takımın yenilmemeyi öğrendiğini söyledi. Futbolcuların iyi işlere imza attığını kaydeden Laleci, "Kadroda olanı olmayanı, oynayanı veya kenarda olanıyla oyuncular her zaman hazır durumdalar. Lig bir maraton, bu süreçte eksik oyuncuların yerine süre alanlar da elinden gelenin en iyisini yapıyor. Takımda 25 kişiyi aynı anda hazır tutumaya çalışıyoruz. Onlar da bunun karşılığını iyi veriyor." diye konuştu.

Laleci, ligin yeni ekibi olarak ilk düşüncelerinin ligde kalmak olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Futbolculardaki istek ve arzu had safhada, bu da camianın hedefini yukarı çekti. Menemenliler de takıma destek veriyor. Böyle olunca taraftarlarımızın isteği play-off ve şampiyonluk gözüküyor. İnşallah bu, sezon sonunda kaçınılmaz olsun diyoruz. Ayaklarımız yere sağlam basarak yolumuza devam edeceğiz. Bu yol bizi play-off'a götürürse orada elimizden geleni yaparız. Bizi buraya çalışmak getirdi. Her maça final olarak baktık. Şimdi önümüzdeki Bursaspor maçını düşünüyoruz, her haftayı böyle değerlendiriyoruz."

Ligde 15'incilikten 5'inciliğe

Bu sezon ilk kez mücadele ettiği TFF 1. Lig'de sezona teknik direktör Ramazan Kurşunlu ile başlayan Ekol Göz Menemenspor'da Kurşunlu, 5. haftada 3-0 yenildikleri Eskişehirspor maçının ardından görevinden ayrıldı.

Sportif Direktör Cenk Laleci ile yoluna devam etme kararı alan İzmir temsilcisi, daha sonra aldığı başarılı sonuçlarla dikkati çekti. İlk 5 haftada 4 puanla 15. sırada yer alan Ekol Göz Menemenspor, 6. haftadaki 2-1'lik Osmanlıspor yenilgisinin ardından mağlubiyeti unuttu. Son olarak Adanaspor deplasmanından 3-1'lik galibiyetle dönen İzmir temsilcisi, 15. haftayı 25 puan ve averajla play-off barajında 5. sırada geçti.

Bu sezonki en uzun yenilmezlik serisi

Ligdeki yenilmezliğini 9 haftaya çıkaran Ekol Göz Menemenspor, şimdiye kadar 2019-2020 sezonunda TFF 1. Lig'deki en uzun yenilmezlik serisini ele geçirdi.

Son 9 maçta aldığı 6 galibiyet (1'i hükmen) ve 3 beraberlikle 21 puan toplayan İzmir temsilcisi, son 9 haftalık süreçte 22 puana ulaşan Hatayspor'dan sonra en başarılı ekip oldu.

Ligin bir diğer yeni ekibi Keçiörengücü hiç yenilmediği ilk 8 haftada, Altay ikinci, Büyükşehir Belediye Erzurumspor ise yedinci haftadan itibaren yedişer maçlık yenilmezlik serileri yakalamıştı.

Ligde Ekol Göz Menemenspor dışında halen lider Hatayspor ve Akhisarspor da 6 haftadır maç kaybetmiyor.