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27.11.2019 - 13:07 | | AA

TFF 1. Lig'te 13. hafta hakemleri açıklandı

TFF 1. Lig'in 13. haftasında oynanacak maçlarda düdük çalacak hakemler belli oldu.

TFF 1. Lig'te 13. hafta hakemleri açıklandı

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre müsabakaları yönetecek hakemler şöyle:

29 Kasım Cuma:

19.00 İstanbulspor-Fatih Karagümrük: Direnç Tonusluoğlu

30 Kasım Cumartesi:

14.00 Keçiörengücü-Altınordu: Alper Çetin

16.30 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Osmanlıspor: Kutluhan Bilgiç

19.00 Adanaspor-Bursaspor: Tugay Kaan Numanoğlu

1 Aralık Pazar:

14.00 Cesar Grup Ümraniyespor-Akhisarspor: Ramazan Keleş

14.00 Giresunspor-Adana Demirspor: Turgut Doman

16.30 Boluspor-Ekol Göz Menemenspor: Mert Güzenge

19.00 Altay-Eskişehirspor: Onur Özütoprak

2 Aralık Pazartesi:

19.00 Ekol Hastanesi Balıkesirspor-Hatayspor: Yasin Kol

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