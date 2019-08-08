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08.08.2019 - 21:41| AA

TFF, 18 kulübe daha Ulusal Kulüp Lisansı verdi

Türkiye Futbol Federasyonu, 18 kulübe daha Ulusal Kulüp Lisansı alma hakkını verdi.

TFF, 18 kulübe daha Ulusal Kulüp Lisansı verdi

Süper Lig'den 2, TFF 1. Lig'den 5 ve TFF 2. Lig'den 11 kulüp daha Ulusal Kulüp Lisansı alma hakkı elde etti. 

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamada, TFF Kulüp Lisans Kurulunun, Ulusal Kulüp Lisans Sistemi kapsamında değerlendirmelerde bulunduğu, yapılan incelemeler sonucunda en üst 3 lig olan Süper Lig, TFF 1. Lig ile TFF 2. Lig'deki kulüplerin yapmış olduğu başvuruların sportif, altyapı, personel, hukuki ve mali kriterlere göre incelendiği belirtildi. 

Açıklamada, Süper Lig'den Sivasspor ve Gazişehir Gaziantep, TFF 1. Lig'den Adana Demirspor, Fatih Karagümrük, Hatayspor, Keçiörengücü ile Ümraniyespor, TFF 2.Lig'den Afjet Afyonspor, Amed Sportif Faaliyetler, BAK Spor, Gümüşhanespor, Kahramanmaraşspor, Kastamonuspor 1966, 1922 Konyaspor, Manisa Büyükşehir Belediyespor, Samsunspor, Sarıyer ve Tuzlaspor'un verilen süre içerisinde eksiklerini tamamladıkları görülerek, Ulusal Lisans almaya hak kazandıkları kaydedildi.

 TFF Kulüp Lisans Kurulunun kalan diğer kulüplere ise para cezası ve ikinci bir 30 günlük ek süre verdiği ifade edildi.

 

Böylece, 2019-2020 sezonu için lisans alan kulüp sayısının 37'ye yükseldiği aktarıldı.

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