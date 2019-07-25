TFF Başkanı Nihat Özdemir'e ziyaret

TFF'den yapılan açıklamaya göre, federasyonun ana sponsorlarından Turkcell'in genel müdürü Murat Erkan, Nihat Özdemir'e nezaket ziyaretinde bulundu.

Türkiye Futbol Federasyonu resmi tedarikçilerinden Procter&Gamble'ın Türkiye ve Kafkasya Yönetim Kurulu Başkanı Tankut Turnaoğlu da TFF Başkanı Nihat Özdemir'i ziyaret etti.

TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleşen ziyarette, TFF yönetim kurulu üyeleri ile sponsor şirketlerin yöneticileri yer aldı.