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14.09.2019 - 18:23 | | İSTANBUL (İHA)

TFF Başkanı Özdemir ile Güneş, Başakşehir-Sivas maçında

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı (TFF) Nihat Özdemir ve A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, Medipol Başakşehir ile Demir Grup Sivasspor arasında oynanan mücadeleyi turuncu-lacivertlilerin başkanı Göksel Gümüşdağ ile birlikte protokol tribününde takip etti.

TFF Başkanı Özdemir ile Güneş, Başakşehir-Sivas maçında

Süper Lig’in 4. haftasında M. Başakşehir, evinde DG Sivasspor ile karşılaştı.

Mücadeleyi TFF Başkanı Nihat Özdemir ile A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş de takip ediyor. Özdemir ve Güneş, protokol tribününde turuncu-lacivertlilerin başkanı Göksel Gümüşdağ ile birlikte maçı izledi.

 

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