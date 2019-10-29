Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerSüper LigTFF Başkanı Özdemir İzmir'de
29.10.2019 - 13:08 | | İZMİR, (DHA)

TFF Başkanı Özdemir İzmir'de

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, yarın İzmir Ticaret Odası (İZTO) meclis toplantısına katılacak.

TFF Başkanı Özdemir İzmir'de

Özdemir'in katılacağı İZTO'nun ekim ayı olağan meclis toplantısı İzmir Ticaret Odası Çok Amaçlı Salon'da saat 16.00'da gerçekleşecek. Toplantıda bir konuşma yapacak Özdemir, toplantının ardından meclis üyeleriyle yine İZTO'nun restoranında akşam yemeğinde buluşacak. 

TFF Başkanı Özdemir, İzmir'deki futbol kulüplerinin başkanlarıyla da görüşecek. Özdemir'i meclis toplantısında ağırlamaktan büyük memnuniyet duyacaklarını belirten Eski Futbol Federasyonu Başkanı, İZTO Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, "Futbol camiamızın değerli ismi Sayın Nihat Özdemir'i meclisimizde konuk edeceğiz ve kendisinin spor konusundaki görüş ve düşüncelerini yakından dinleme fırsatı bulacağız" dedi.

 

    Larkin'in İzmir Marşı sevgisi!
    daha fazla video için
    SON DAKİKA SPOR HABERLERİ
    TÜM HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Alexander Sörloth seriye bağladı

    Alexander Sörloth seriye bağladı

    Göztepe'de Tamer Tuna istifa etti

    Göztepe'de Tamer Tuna istifa etti

    Fransızlar Mert Günok için geldi

    Fransızlar Mert Günok için geldi

    Vodafone 41. İstanbul Maratonu halk koşusu ne zaman? Kayıtlar nasıl yapılır?

    Vodafone 41. İstanbul Maratonu halk koşusu ne zaman? Kayıtlar nasıl yapılır?

    Sıradaki Haber