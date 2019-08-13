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HaberlerFutbolTFF Başkanı Özdemir, UEFA Başkanı Ceferin ile bir araya geldi
13.08.2019 - 17:15| İSTANBUL (DHA)

TFF Başkanı Özdemir, UEFA Başkanı Ceferin ile bir araya geldi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, UEFA Başkanı Aleksander Ceferin ile yemekte buluştu.

TFF Başkanı Özdemir, UEFA Başkanı Ceferin ile bir araya geldi

Liverpool ile Chelsea arasında yarın saat 22.00'de Beşiktaş Vodafone Park'ta oynanacak UEFA Süper Kupa maçı öncesinde Özdemir ile Ceferin bir araya geldi. Gerçekleşen buluşmada, UEFA Yönetim Kurulu Üyesi ve TFF Birinci Başkanvekili Servet Yardımcı, TFF yönetim kurulu üyeleri Mustafa Çağlar, Alkın Kalkavan, Genel Sekreter Kadir Kardaş ile TFF Onursal Başkanı Şenes Erzik de yer aldı.

Nihat Özdemir ve Aleksander Ceferin, UEFA Süper Kupa maçı hazırlıkları ve Avrupa futbol gündemi ile ilgili konuları değerlendirdi.

Chelsea son çalışmasını yaptı
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