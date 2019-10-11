TÃ¼rkiye Futbol Federasyonu (TFF) BaÅŸkanÄ± Nihat Ã–zdemir, A Milli TakÄ±m'Ä±n 2020 Avrupa ÅžampiyonasÄ± Elemeleri'nde Arnavutluk ile yapacaÄŸÄ± maÃ§ta alÄ±nacak galibiyetle, BarÄ±ÅŸ PÄ±narÄ± HarekatÄ±'na katÄ±lan MehmetÃ§ik'e hediye vermek istediklerini sÃ¶yledi.Â

TFF BaÅŸkanÄ± Ã–zdemir ve yÃ¶netim kurulu Ã¼yeleri, Ãœlker StadÄ±'nda oynanacak maÃ§ Ã¶ncesinde TÃ¼rk Milli TakÄ±m Ã¼rÃ¼nlerinin satÄ±ldÄ±ÄŸÄ± Fenerium MaÄŸazasÄ±'nÄ± ziyaret etti.Â

BasÄ±n mensuplarÄ±na aÃ§Ä±klamalarda bulunan Ã–zdemir, "YÃ¶netim kurulu tarafÄ±ndan TÃ¼rk Milli TakÄ±mÄ±'nÄ±n Ä°stanbul'da maÃ§ oynamasÄ±na karar verildi. Ä°lk maÃ§Ä±mÄ±zÄ± BeÅŸiktaÅŸ'Ä±n stadÄ±nda oynadÄ±k. Ä°kinci maÃ§Ä±mÄ±zÄ± Arnavutluk ile FenerbahÃ§e ÅžÃ¼krÃ¼ SaracoÄŸlu StadÄ±'nda son maÃ§Ä± da Galatasaray'Ä±n stadÄ±nda Ä°zlanda ile yapacaÄŸÄ±z. FenerbahÃ§e Spor KulÃ¼bÃ¼, kendi spor maÄŸazasÄ±nÄ±n ismini deÄŸiÅŸtirerek milli takÄ±ma adadÄ±. Milli takÄ±mÄ±mÄ±zÄ±n formalarÄ±nÄ± ve mamÃ¼llerini burada sergilediler. Bu misafirperverliklerinden dolayÄ± baÅŸta baÅŸkan Ali KoÃ§ olmak Ã¼zere yÃ¶netim kurulu Ã¼yelerine, maÄŸaza mÃ¼dÃ¼rÃ¼ne ve Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ±na teÅŸekkÃ¼r ediyorum." diye konuÅŸtu.

Ã–zdemir, maÃ§a iliÅŸkin "Grubumuzdaki en zor maÃ§lardan bir tanesi. Bu maÃ§Ä±n Ã¶nemi kadar aynÄ± saatte oynanacak Ä°zlanda-Fransa maÃ§Ä± da gruptaki sÄ±ralamayÄ± veya gruptan Ã§Ä±kacak takÄ±mlarÄ± belirleyecek." ifadelerini kullandÄ±.

Â Nihat Ã–zdemir, BarÄ±ÅŸ PÄ±narÄ± HarekatÄ±'yla ilgili de ÅŸunlarÄ± kaydetti:Â

"TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetleri Ã§ok Ã¶nemli bir gÃ¶revi Ã¼stlendi. Suriye'deki terÃ¶rÃ¼ yok etmek iÃ§in yola Ã§Ä±ktÄ±lar. Allah onlarÄ±n yardÄ±mcÄ±sÄ± olsun. Hepimizin kalbi onlarÄ±n yanÄ±nda. Eminim ki futbolcularÄ±mÄ±zÄ±n da kalbi onlarÄ±n yanÄ±nda. Ä°nanÄ±yorum ki oyuncularÄ±mÄ±z milli maÃ§ kadar orada bulunan MehmetÃ§iklerimiz iÃ§in oynayacaklar. Ä°nÅŸallah maÃ§Ä±n sonunda Allah da bize yardÄ±m eder ve iyi bir sonuÃ§ alÄ±rsak bu onlarÄ± inanÄ±lmaz mutlu edecektir. Cephede onlara verilmiÅŸ en bÃ¼yÃ¼k hediyedir. Allah onlarÄ±n yardÄ±mcÄ±sÄ± olsun. Bir an Ã¶nce gÃ¶revlerini bitirip Ã¼lkemize dÃ¶nmelerini bekliyoruz. Herhangi bir can kaybÄ± olmasÄ±n. Bu savaÅŸ olacaktÄ±r ama en az seviyede atlatmak istiyoruz. Sahada oynayacak oyuncularÄ±mÄ±za da Allah yardÄ±m etsin. Futbol ÅŸansÄ± yanÄ±mÄ±zda olsun."