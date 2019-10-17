TFF, Bursaspor, Osmanlıspor ve Eskişehirspor’un puanlarını resmen sildi

TFF; Bursaspor, Osmanlıspor ve Eskişehirspor’un 3 puanını resmen sildi.

İşte 1. Lig'de güncellenen puan tablosu...

4 haftalık program açıklandı

Öte yandan TFF 1. Lig'de 9, 10, 11 ve 12. haftaların müsabaka programı belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre ligde 4 haftalık program şöyle:

9. hafta

25 Ekim Cuma:

19.00 Boluspor-Keçiörengücü (Bolu Atatürk)

26 Ekim Cumartesi:

14.00 Cesar Grup Ümraniyespor-Altınordu (Ümraniye Belediyesi Şehir)

16.30 Balıkesirspor-Adanaspor (Balıkesir Atatürk)

16.30 İstanbulspor-Bursaspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

19.00 Altay-Ekol Göz Menemenspor (Menemen İlçe)

27 Ekim Pazar:

14.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Hatayspor (Erzurum Kazım Karabekir)

16.30 Giresunspor-Eskişehirspor (Giresun Atatürk)

19.00 Adana Demirspor-Fatih Karagümrük (5 Ocak Fatih Terim)

28 Ekim Pazartesi:

19.00 Osmanlıspor-Akhisarspor (Osmanlı)

10. hafta

2 Kasım Cumartesi:

14.00 Hatayspor-Altay (Antakya Atatürk)

16.30 Ekol Göz Menemenspor-Cesar Grup Ümraniyespor (Menemen İlçe)

16.30 Adanaspor-Boluspor (5 Ocak Fatih Terim)

19.00 Akhisarspor-Adana Demirspor (Spor Toto Akhisar)

3 Kasım Pazar:

14.00 Keçiörengücü-Giresunspor (Aktepe)

16.30 Fatih Karagümrük-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Vefa)

16.30 Eskişehirspor-Osmanlıspor (Yeni Eskişehir)

19.00 Altınordu-İstanbulspor (Bornova Aziz Kocaoğlu)

4 Kasım Pazartesi:

19.00 Bursaspor-Balıkesirspor (Bursa Büyükşehir Belediye)

11. hafta

8 Kasım Cuma:

19.00 Adana Demirspor-Eskişehirspor (5 Ocak Fatih Terim)

9 Kasım Cumartesi:

14.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Akhisarspor (Erzurum Kazım Karabekir)

16.30 Giresunspor-Osmanlıspor (Giresun Atatürk)

16.30 İstanbulspor- Ekol Göz Menemenspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

19.00 Altay-Fatih Karagümrük (Menemen İlçe)

10 Kasım Pazar:

14.00 Keçiörengücü-Adanaspor (Aktepe)

14.00 Cesar Grup Ümraniyespor-Hatayspor (Ümraniye Belediyesi Şehir)

16.30 Boluspor-Bursaspor (Bolu Atatürk)

19.00 Balıkesirspor-Altınordu (Balıkesir Atatürk)

12. hafta

22 Kasım Cuma:

19.00 Adanaspor-Giresunspor (5 Ocak Fatih Terim)

23 Kasım Cumartesi:

14.00 Fatih Karagümrük-Cesar Grup Ümraniyespor (Vefa)

16.30 Eskişehirspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Yeni Eskişehir)

19.00 Bursaspor-Keçiörengücü (Bursa Büyükşehir Belediye)

24 Kasım Pazar:

14.00 Hatay-İstanbulspor (Antakya Atatürk)

16.30 Ekol Göz Menemenspor-Balıkesirspor (Menemen İlçe)

16.30 Osmanlıspor-Adana Demirspor (Osmanlı)

19.00 Akhisarspor-Altay (Spor Toto Akhisar)

25 Kasım Pazartesi:

19.00 Altınordu-Boluspor (Bornova Aziz Kocaoğlu)