TFF, disiplin talimatÄ±nda deÄŸiÅŸiklik yaptÄ±

TÃ¼rkiye Futbol Federasyonu (TFF) YÃ¶netim Kurulu, Futbol Disiplin TalimatÄ±'nÄ±n iki maddesinde deÄŸiÅŸikliÄŸe gitti.Â

TFF'den yapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, 93. maddede yapÄ±lan deÄŸiÅŸiklikle, bir sezonda aynÄ± kategoride 4 sarÄ± kart gÃ¶ren teknik adam, gÃ¶revli veya kulÃ¼p yÃ¶neticileri, bir sonraki resmi maÃ§ta cezalÄ± duruma dÃ¼ÅŸecek.Â

TalimatÄ±n 97/3 maddesinde yapÄ±lan deÄŸiÅŸiklikle hak mahrumiyeti cezasÄ± olan kulÃ¼p baÅŸkanlarÄ±na getirilen, hak mahrumiyeti cezasÄ±nÄ±n "kulÃ¼bÃ¼nÃ¼n resmi mÃ¼sabakalarÄ±nda, protokol tribÃ¼nÃ¼ hariÃ§ stadyumlara girmelerine engel olmaz" istisnasÄ± kaldÄ±rÄ±ldÄ±.Â

KulÃ¼p baÅŸkanlarÄ±nÄ±n aldÄ±klarÄ± hak mahrumiyeti cezasÄ±nÄ±n, kulÃ¼bÃ¼n play-off finali, TÃ¼rkiye KupasÄ± Finali, SÃ¼per Kupa mÃ¼sabakasÄ± veya kupa seremonisinin gerÃ§ekleÅŸtirileceÄŸi bir mÃ¼sabakanÄ±n oynandÄ±ÄŸÄ± maÃ§a gelmesi durumunda ise ceza o gÃ¼n infaz edilmeyecek.