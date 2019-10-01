TFF, Fenerbahçe'nin itirazını reddetti

Fenerbahçe'nin Alanyaspor maçında kural hatası iddiasıyla yaptığı başvuru TFF tarafından reddedildi.

Fenerbahçe, Alanyaspor maçında yenilen iki golde kural hatası yapıldığını iddia etmişti.

Bu iddialar üzerine federasyona başvuru yapan sarı lacivertli takımın başvurusu TFF tarafından reddedildi.

Ligin 4. haftasında oynanan maçta Alanyaspor, Fenerbahçe'yi 3-1 mağlup etmişti.

TFF'nin açıklaması için tıklayın

İşte açıklama:

Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, Riva'da bugün yaptığı toplantıda, 16 Eylül 2019 tarihinde oynanan Aytemiz Alanyaspor - Fenerbahçe A.Ş. müsabakası ile ilgili olarak Fenerbahçe Kulübü'nün yapmış olduğu başvuruyu değerlendirdi ve müsabakada kural hatası olmadığına karar verdi.



Yönetim Kurulu, toplantıda MKE Ankaragücü Kulübü'nün 21 Eylül 2019 tarihinde oynanan Fenerbahçe A.Ş. ile MKE Ankaragücü arasındaki maçta kural hatası yapıldığına dair başvurusunu da reddetti.



Ayrıca Merkez Hakem Kurulu'nun önerisi ile Üst Klasman Hakemi Suat Arslanboğa'nın Türkiye Futbol Federasyonu ile imzalamış olduğu 01.08.2019 başlangıç ve 31.05.2020 bitiş tarihli Profesyonel Hakem Sözleşmesi dün fesih edildi.



Yine Van Spor Futbol Kulübü ile Piserro Kahramanmaraşspor arasında oynanan müsabakanın ardından saldırıya uğrayan hakemlerimizden Alparslan Şen'in şikayeti doğrultusunda, açılacak kamu davasına TFF olarak müdahil olma talebinde bulunulması ve davanın sonuna kadar takipçisi olunması kararlaştırıldı.