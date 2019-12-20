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20.12.2019 - 17:51 | | AA

TFF harcama limitini yeniden %30'a çekti!

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), takım harcama limitlerinin sapma oranını yüzde 40'tan yüzde 30'a çekerek yeniden eski sisteme döndü. TFF Kararı resmi sitesinden açıkladı.

TFF harcama limitini yeniden %30'a çekti!

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), kulüplerin takım harcama limitlerinde yapılan değişiklikleri iptal ettiğini duyurdu. 

TFF'den yapılan açıklamada, federasyon yönetim kurulunun Riva'da toplantı gerçekleştirdiği belirtilerek, şunlar kaydedildi: 

"Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, Kulüp Lisans ve Finansal Fair Play Talimatı'nda yapılan değişiklikleri, kulüplerin mutabakat sağlayamaması üzerine yeniden gözden geçirmiş ve talimatın, 9 Aralık 2019 tarihinde 'Kulüplerin Takım Harcama Limitlerinin Hesaplanması' başlıklı EK-XII'sinde yapılan değişikliklerin iptal edilerek uygulanmasına karar vermiştir." 

TFF, daha önce kulüplerin takım harcama limitinde 2019-2020 sezonu için kabul edilebilir sapma tutarını yüzde 30'dan yüzde 40'a çıkarmıştı.

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