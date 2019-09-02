TFF ile Turkcell arasında iş birliği anlaşması

TFF ile Turkcell arasında yapılan iş birliği anlaşması için basın toplantısı düzenlendi. Toplantıda söz alan Federasyon Başkanı Nihat Özdemir ve Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, anlaşmanın önemine vurgu yaparak 7 Eylül Cumartesi günü oynanacak Andorra maçını kazanmak istediklerini belirtti.

İlk sözü alan Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş: Turkcell ile yeniden başlıyoruz. İnsanın duyguları kabarıyor. Aynı heyecanla sahaya çıkacağız. Andorra maçında iyi bir sonuç almak istiyoruz.

TFF Başkanı Nihat Özdemir: TFF ile Turkcell arasında ana sponsorluk sözleşmesi imza törenini çok değerli iş ortağımızın ev sahipliğinde gerçekleştiriyoruz. Bu imzayla Turkcell ile 2002'de başlayan ve 17 yıldır kesintisiz süren ortaklığımızda yeni bir döneme imza atıyoruz. Federasyon olarak güçlü ve stratejik iş ortaklarıyla çalışmak, futbolumuzu başarıya taşımak en büyük hedeflerimizden biridir. Turkcell ile olan yol arkadaşlığımızı çok önemsiyoruz. Milli takımımıza daima artı bir değer kattığına yürekten inanıyoruz. Avrupa Şampiyonası yolundaki maçlar öncesinde milli takımımıza çok önemli bir değer kazandıracaktır. Şenol Güneş ve genç kadromuzla hedeflediğimiz yeni zaferlere gitme yolunda önemli bir itici güç olacaktır. Bu anlaşma federasyonumuza, milli takımımıza, Turkcell'e ve ülkemize hayırlı olsun. Hepinize saygı ve sevgilerimi sunuyorum.