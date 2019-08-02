TFF Başkanı Özdemir: "Yayıncı kuruluş ile anlaştık, hayırlı olsun"

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, yayıncı kuruluş Bein Sports ile anlaşmaya varıldığını açıkladı.

TFF Başkanı Nihat Özdemir yaptığı açıklamada, "Yayıncı kuruluş ile 2019-20 yılı için geçerli olan sözleşmemizin ek maddelerini imza altına alacağız ve memleketimize hayırlı olmasını temenni ediyoruz. 2 aylık süre içerisinde seri toplantılar yaptık. Stratejik ortak olarak kabul ettiğimiz beIN Sports ile giderek büyüyen bir çalışma yapmak istiyoruz. Bu anlaşmanın hayırlı uğurlu olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.