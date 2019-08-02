02.08.2019 - 18:28
TFF Başkanı Özdemir: "Yayıncı kuruluş ile anlaştık, hayırlı olsun"
TFF Başkanı Nihat Özdemir, yayıncı kuruluş Bein Sports ile anlaşmaya varıldığını açıkladı. Özdemir, "Yayıncı kuruluş ile 2019-20 yılı için geçerli olan sözleşmemizin ek maddelerini imza altına alacağız" dedi.
Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, yayıncı kuruluş Bein Sports ile anlaşmaya varıldığını açıkladı.
TFF Başkanı Nihat Özdemir yaptığı açıklamada, "Yayıncı kuruluş ile 2019-20 yılı için geçerli olan sözleşmemizin ek maddelerini imza altına alacağız ve memleketimize hayırlı olmasını temenni ediyoruz. 2 aylık süre içerisinde seri toplantılar yaptık. Stratejik ortak olarak kabul ettiğimiz beIN Sports ile giderek büyüyen bir çalışma yapmak istiyoruz. Bu anlaşmanın hayırlı uğurlu olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.