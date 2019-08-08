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08.08.2019 - 19:06| AA

TFF Tahkim Kurulundan Serkan Çınar'a ret

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, hakem Serkan Çınar'ın yaptığı itirazı reddetti.

TFF Tahkim Kurulundan Serkan Çınar'a ret

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, hakem Serkan Çınar'ın 2019-2020 sezonu için üst klasman listesinde yer almamasına yaptığı itirazı reddetti.

TFF'den yapılan açıklamada, Serkan Çınar'ın üst klasman hakem listesinde yer almamasına dair Merkez Hakem Kurulu (MHK) işlemine itirazının incelendiği belirtildi. 

Açıklamada, yapılan müzakere neticesinde Serkan Çınar'ın itirazının oy birliğiyle reddedildiği bildirildi. TFF'nin 16 Temmuz'da açıkladığı üst klasman hakemleri arasında, geçen sezon Süper Lig hakem listesinde bulunan Serkan Çınar ve Bülent Yıldırım yer almamıştı.

 

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