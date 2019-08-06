Total Oil Türkiye, A Milli Basketbol Takımımız'a sponsor oldu

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) ile TOTAL Oil Türkiye arasında ana sponsorluk anlaşması imzalandı...

Esma Sultan Yalısı'nda düzenlenen basın toplantısında ilk söz alan Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu şöyle konuştu: "FIBA 18 Yaş Altı Şampiyonası'nda final oynayan Milli Takımımız'a bizleri bu gururu yaşattıkları için teşekkür ediyorum. Gençlerimizin Avrupa ikinciliği A Milli Takımı'na güç katacaktır. Son 3 yılda verdiğimiz kararların meyvelerini almaya başlıyoruz. Basketbol ailesi olarak büyük ve güçlü bir aileyiz. Sporcularımızla, sponsorlarımızla ortak hedeflerimiz var. Türk basketboluna özel sektörden 200 milyon TL katkı yaratma şansı bulduk. A Milli Takımımız'ın yeni sponsoru Total Oil'le 3 yıllık anlaşmanın mutluluğunu yaşıyorum. Milli Takımımız hazırlık maçlarına Fransa galibiyetiyle başladı. Gerek sporcularımıza gerek idari yöneticilerimize inancımız tamdır. Demirören Holding ve Total Oil Türkiye'ye hoş geldiniz diyorum."

Demirören: Bizim için özel ve güzel bir gün

Daha sonra kürsüye gelen Demirören Holding Yönetim Kurulu Başkanı Yıldırım Demirören ise "Bugün bizim için özel ve güzel bir gün. Türkiye'nin gururu Basketbol Milli Takımımız'a sponsor olmak için buradayız. Basketbola ilk desteğimiz bu değil. 2011-2012'de Beşiktaş'a sponsor olduk. Beşiktaş tarihinin en büyük başarılarını o dönemde yaşadı. Milli Takımlarımız başarıdan başarıya koşacağız. 3 yıllık sürecek anlaşmada Milli Takımımız'ın sponsor olacağız. Spor ruhen ve fiziken birleştirici ve geliştiricidir. Sayın Cumhurbaşkanlığımızın liderliğinde birçok alanda olduğu gibi sporda da birçok yatırım oldu. Türkiye her alanda olduğu gibi spor alanında da kendine yeni hedefler belirledi. Ülkemizin spor alanında hedeflerine ulaşmasında tüm gücümüzle destek olacağız. Tüm başarılara Ebedi Onursal Başkanımız Erdoğan Demirören'in sayesinde ulaştık. Gerçek spor adamı sayın Erdoğan Demirören'i saygı ve rahmetle anıyorum. Milli Takımlarımıza ana sponsor olmaktan gurur duyuyoruz. TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu'na şahsım adına teşekkür ediyorum. Hepimizin övünç kaynağı olan sporcularımıza da başarılar diliyorum. Basketbol Ligi'nin isim hakkını da istiyoruz misli.com olarak. Bu anlaşmanın hayırlı olmasını diliyorum" şeklinde konuştu.