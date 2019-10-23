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23.10.2019 - 19:16 | | DHA

TFF Yönetimi'nden Vali Yerlikaya'ya ziyaret

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir ve Yönetim Kurulu Üyeleri, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'yı ziyaret etti

TFF Yönetimi'nden Vali Yerlikaya'ya ziyaret

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir ve Yönetim Kurulu Üyeleri, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'yı ziyaret etti. İstanbul Valilik Binası'ndaki kabulde Vali Ali Yerlikaya, TFF Başkanı Nihat Özdemir ile TFF Yönetim Kurulu Üyeleri istişarelerde bulundu. Toplantı sonrası Nihat Özdemir, Fransa karşılaşmasında Merih Demiral'ın ikili mücadele sırasında yırtılan formasını değiştirirken yere düşen ve öpüp alnına koyduktan sonra giydiği 3 numaralı formayı Ali Yerlikaya'ya hediye etti.

Vali Yerlikaya, "TFF Başkanı Nihat Özdemir ve Yönetim Kurulu ile istişarelerde bulunduk. Her zaman Türkiye Futbol Federasyonumuzun ve Millilerimizin yanındayız. Milli gururumuz Merih Demiral'ın Fransa maçında öpüp alnına koyarak giydiği forma için federasyonumuzun değerli başkan ve yönetim kurulu üyelerine teşekkür ediyorum. Şenol Güneş hocamız ile birlikte göğsümüzü kabartan tüm Milli takım mensuplarına Euro2020 yolunda başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.

TFF Yönetiminden Vali Yerlikayaya ziyaret

 
    TFF Yönetimi'nden Vali Yerlikaya'ya ziyaret
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