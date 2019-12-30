Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerFutbol Haberleri TFF: Zekeriya Alp basın toplantısı düzenleyecek
30.12.2019 - 14:06 |

TFF: Zekeriya Alp basın toplantısı düzenleyecek

TFF resmi sitesinden Merkez Hakem Kurulu Başkanı Zekeriya Alp'in 3 Ocak 2020 Cuma günü bir basın toplantısı düzenleyeceğini açıkladı.

TFF: Zekeriya Alp basın toplantısı düzenleyecek

TFF'nin açıklaması şu şekilde;

Merkez Hakem Kurulu Başkanı Zekeriya Alp, 3 Ocak 2020 Cuma günü TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde bir basın toplantısı düzenleyecek.

Orhan Saka Konferans Salonu'nda saat 10.30'da başlayacak toplantıda MHK Başkanı Zekeriya Alp, ilk yarı ile ilgili değerlendirmelerde bulunacak. Toplantıda MHK Başkan Vekili Oğuz Sarvan da bir sunum gerçekleştirecek.

 TFF: Zekeriya Alp basın toplantısı düzenleyecek

    Juventus'tan 2019'da jeneriklik goller!
    daha fazla video için

    Son Dakika Spor Haberleri

    TÜM HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    TFF: Zekeriya Alp basın toplantısı düzenleyecek

    TFF: Zekeriya Alp basın toplantısı düzenleyecek

    SON DAKİKA: Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi!

    SON DAKİKA: Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi!

    Fenerbahçe geçtiğimiz sezonu geride bıraktı

    Fenerbahçe geçtiğimiz sezonu geride bıraktı

    Fatih Mert: Son 3 haftadaki performans umut verici

    Fatih Mert: Son 3 haftadaki performans umut verici

    Sıradaki Haber