TÃ¼rkiye Futbol Federasyonu (TFF), finansal fair play uygulamalarÄ± ile ilgili federasyonun henÃ¼z herhangi bir aÃ§Ä±klamasÄ± ve KulÃ¼p Lisans Kurulunun herhangi bir kararÄ±nÄ±n bulunmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±.Â

TFF'den yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, "KulÃ¼p Lisans Kurulu ile bazÄ± kulÃ¼plerimizin gÃ¶rÃ¼ÅŸmeleri devam etmekte olup, finansal fair play uygulamalarÄ± ile ilgili TÃ¼rkiye Futbol Federasyonunun henÃ¼z herhangi bir aÃ§Ä±klamasÄ± ve KulÃ¼p Lisans Kurulunun herhangi bir kararÄ± bulunmamaktadÄ±r. SÃ¶z konusu Ã§alÄ±ÅŸmalar tamamlandÄ±ÄŸÄ±nda, sonuÃ§lar kamuoyu ile paylaÅŸÄ±lacaktÄ±r. SaygÄ±yla duyurulur." ifadeleri kullanÄ±ldÄ±.