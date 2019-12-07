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07.12.2019 - 20:30 |

TFF'den finansal fair play uygulamalarÄ±yla ilgili açÄ±klama

TFF, finansal fair play uygulamalarÄ± ile ilgili federasyonun henÃ¼z herhangi bir aÃ§Ä±klamasÄ± ve KulÃ¼p Lisans Kurulunun herhangi bir kararÄ±nÄ±n bulunmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±.Â

TFF'den finansal fair play uygulamalarÄ±yla ilgili açÄ±klama

TÃ¼rkiye Futbol Federasyonu (TFF), finansal fair play uygulamalarÄ± ile ilgili federasyonun henÃ¼z herhangi bir aÃ§Ä±klamasÄ± ve KulÃ¼p Lisans Kurulunun herhangi bir kararÄ±nÄ±n bulunmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±.Â 

TFF'den yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, "KulÃ¼p Lisans Kurulu ile bazÄ± kulÃ¼plerimizin gÃ¶rÃ¼ÅŸmeleri devam etmekte olup, finansal fair play uygulamalarÄ± ile ilgili TÃ¼rkiye Futbol Federasyonunun henÃ¼z herhangi bir aÃ§Ä±klamasÄ± ve KulÃ¼p Lisans Kurulunun herhangi bir kararÄ± bulunmamaktadÄ±r. SÃ¶z konusu Ã§alÄ±ÅŸmalar tamamlandÄ±ÄŸÄ±nda, sonuÃ§lar kamuoyu ile paylaÅŸÄ±lacaktÄ±r. SaygÄ±yla duyurulur." ifadeleri kullanÄ±ldÄ±.

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