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IBSA Avrupa GÃ¶rme Engelliler Futbol ÅžampiyonasÄ±'nda mÃ¼cadele eden TÃ¼rk Milli TakÄ±mÄ± teknik heyeti ve TÃ¼rk bÃ¼yÃ¼kelÃ§iler TÃ¼rkiye Futbol Federasyonunca (TFF) organize edilen yemekte bir araya geldi.

TFF Engelliler Koordinasyon Kurulundan Sorumlu YÃ¶netim Kurulu Ãœyesi Ä°smail Erdem, TFF Engelliler Koordinasyon Kurulu BaÅŸkanÄ± Ã–mer GÃ¼rsoyâ€™un Romaâ€™nÄ±n Ã¼nlÃ¼ Vladimiro restoranÄ±nda ev sahipliÄŸi yaptÄ±ÄŸÄ± yemeÄŸe, GÃ¶rme Engelli Milli TakÄ±m Teknik DirektÃ¶rÃ¼ John Ball ile Milli TakÄ±m KoordinatÃ¶rÃ¼ Eren YÄ±ldÄ±rÄ±m, TÃ¼rkiye'nin Roma BÃ¼yÃ¼kelÃ§isi Murat Salim Esenli, TÃ¼rkiye'nin Vatikan BÃ¼yÃ¼kelÃ§isi LÃ¼tfullah GÃ¶ktaÅŸ, GÃ¶rme Engelliler Spor Federasyonu BaÅŸkanÄ± Hasan SayyÄ±dan, TÃ¼rk Hava YollarÄ± Roma MÃ¼dÃ¼rÃ¼ Hakan YÄ±lmaz, Corriere dello Sport Gazetesi DirektÃ¶rÃ¼ Ivan Zazzaroni, Ä°talya Spor YazarlarÄ± DerneÄŸi YÃ¶netim Kurulu Ãœyesi DÃ¼ndar KeÅŸaplÄ±, TÃ¼rk basÄ±n mensuplarÄ± ile Milli TakÄ±mÄ± Japonyaâ€™dan desteklemeye gelen Japon misafirler katÄ±ldÄ±.

Yemekte bir konuÅŸma yapan Erdem, millilerin, BelÃ§ika ile oynadÄ±ÄŸÄ± mÃ¼sabakayÄ± izlemeye gelen bÃ¼yÃ¼kelÃ§iler Esenli ve GÃ¶ktaÅŸâ€™a teÅŸekkÃ¼r ederek, "MaÃ§ta bizi yalnÄ±z bÄ±rakmadÄ±lar. Japon misafirlerimize de hoÅŸ geldiniz diyoruz. TÃ¼rk bayraklarÄ±yla bizi desteklemeleri bizi ayrÄ±ca gururlandÄ±. Ã‡ok gÃ¼zel bir mÃ¼cadele oldu. KÄ±ran kÄ±rana geÃ§ti. Hak ettiÄŸimiz bir galibiyet aldÄ±k. Ä°nÅŸallah Romanyaâ€™yÄ± da yeneceÄŸiz ve yarÄ± finale ulaÅŸacaÄŸÄ±z. SonrasÄ±nda da finale inÅŸallah." ifadelerini kullandÄ±.

BÃ¼yÃ¼kelÃ§ilerden takdir ve tebrik

BÃ¼yÃ¼kelÃ§i Esenli de Ã¶nceki gÃ¼n Medipol BaÅŸakÅŸehirâ€™in Romaâ€™ya farklÄ± yenilgisinin ardÄ±ndan GÃ¶rme Engelli Milli TakÄ±mÄ±nÄ±n bugÃ¼n aldÄ±ÄŸÄ± BelÃ§ika galibiyetiyle moral bulduklarÄ±nÄ± belirterek, "SporcularÄ± sizlerin ÅŸahsÄ±nda tebrik ediyoruz. OyuncularÄ±mÄ±zÄ±n verdiÄŸi mÃ¼cadele takdire deÄŸer. OyuncularÄ±n verdiÄŸi mÃ¼cadele herkese Ã¶rnek olmalÄ±." dedi.

TÃ¼rkiyeâ€™nin Vatikan BÃ¼yÃ¼kelÃ§isi LÃ¼tfullah GÃ¶ktaÅŸ da "Ä°lk kez bÃ¶yle bir maÃ§ izledim. Normal mÃ¼sabakalara gÃ¶re daha fazla heyecanlandÄ±m. Hisleriyle mÃ¼cadele ettiklerini gÃ¶rdÃ¼m. Ã‡ok etkilendim. Ä°nÅŸallah final maÃ§Ä±nda gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼rÃ¼z." diye konuÅŸtu.

"Hedefimiz Tokyo bileti almak"

GÃ¶rme Engelli Milli TakÄ±m Teknik DirektÃ¶rÃ¼ John Ball da davet iÃ§in teÅŸekkÃ¼r ederek, Romanya maÃ§Ä±nda daha keyifli bir maÃ§ izletmek istediklerini sÃ¶yledi.

Ball, 12 aylÄ±k zor hazÄ±rlÄ±k dÃ¶neminden geÃ§erek Romaâ€™ya geldiklerini anlatarak, "4 oyuncumuz sebepsiz yere takÄ±mdan uzaklaÅŸtÄ±lar. Zor oluÅŸturduÄŸumuz bir takÄ±m bu. Ama iyi bir ÅŸey var buraya getirmediÄŸimiz 4-5 genÃ§ oyuncu TÃ¼rkiyeâ€™nin geleceÄŸi olacak oyuncular. Hedefimiz Tokyo bileti almak." dedi.

GÃ¶rme Engelliler Spor Federasyonu BaÅŸkanÄ± Hasan SayyÄ±dan da engelli sporunun toplumun bÃ¼tÃ¼nleÅŸmesi, engellilerin Ã¼retime katÄ±lmasÄ± bakÄ±mÄ±ndan Ã§ok Ã¶nemli olduÄŸunu sÃ¶yledi.

TÃ¼rkiyeâ€™de 10 milyon engelli, ciddi sayÄ±da da gÃ¶rme engellinin olduÄŸunu belirten SayyÄ±dan, "Kolay deÄŸil hiÃ§ gÃ¶rmeyen birinin topu koordine etmesi, koÅŸmasÄ± ve gÃ¶ren kaleciye gol atmasÄ± ciddi meziyetler gerektiriyor. Milli TakÄ±mÄ±mÄ±zÄ±n bu emeÄŸi, Ã§aresizliÄŸin iÃ§inde Ã§are olabileceÄŸinin gÃ¶stergesi. Bu yolda emek gÃ¶steren herkese teÅŸekkÃ¼r ediyorum." ÅŸeklinde konuÅŸtu.

Yemekte, Erdem ve GÃ¼rsoy, BÃ¼yÃ¼kelÃ§i Esenli ve BÃ¼yÃ¼kelÃ§i GÃ¶ktaÅŸ'a arkalarÄ±nda isimlerinin yazÄ±lÄ± olduÄŸu milli takÄ±m formasÄ± hediye etti.

Hasan SayyÄ±dan da bÃ¼yÃ¼kelÃ§ilere TÃ¼rk kahvesi seti verdi.

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