Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Haberler1.LigTFF’den Karabükspor’a puan silme cezası yok
19.08.2019 - 18:25| İHA

TFF’den Karabükspor’a puan silme cezası yok

Kardemir Karabükspor Kulübü tarafından yapılan açıklamada, TFF tarafından kulübe puan silme dahil hiçbir cezanın uygulanmayacağı belirtildi.

TFF’den Karabükspor’a puan silme cezası yok

Kardemir Karabükspor, Türkiye Futbol Federasyonu'nun kulübe puan silme dahil hiçbir ceza uygulanmayacağını açıkladı.  

Son dönemlerde zor günler geçiren Kardemir Karabükspor Kulübü tarafından yapılan yazılı açıklamada, verilen yoğun mücadele sonucunda Türkiye Futbol Federasyonu'ndan gelen yazıda, Karabükspor’un TFF 2. Lig'e katılımı konusunda herhangi bir sıkıntı olmadığı ifade edilerek, “Gereken şartların yerine getirildiği ve puan silme dahil hiçbir cezanın uygulanmayacağı belirtilmiştir. Değerli taraftarlarımıza duyurulur” denildi.

 

 

 

Nusret İspanya'ya damga vurdu!
daha fazla video için
SON DAKİKA
TÜM HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Galatasaray Kadın Basketbol Takımı sezonu açtı

Galatasaray Kadın Basketbol Takımı sezonu açtı

FIFA Puskas Ödülü adayları açıklandı

FIFA Puskas Ödülü adayları açıklandı

LaLiga yeni sezona dünyadan 100 farklı influencer ile hazırlanıyor!

LaLiga yeni sezona dünyadan 100 farklı influencer ile hazırlanıyor!

Fenerbahçe, Michael Frey'i Nürnberg'e kiraladığını açıkladı

Fenerbahçe, Michael Frey'i Nürnberg'e kiraladığını açıkladı

Sıradaki Haber