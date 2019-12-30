Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerBeşiktaş Haberleri TFF’den onay bekleniyor
30.12.2019 - 08:00 |

TFF’den onay bekleniyor

Şimdilik sadece bir golcü transfer etme imkanına sahip olan Beşiktaş Yönetimi, Türkiye Futbol Federasyonu’ndan yanıt bekliyor.

TFF’den onay bekleniyor

Devre arası transfer dönemi çalışmalarına çok önceden başlayan ve şimdilik sadece bir golcü transfer etme imkanına sahip olan Beşiktaş Yönetimi, Türkiye Futbol Federasyonu’ndan yanıt bekliyor. Geçtiğimiz günlerde mali planlama konusunda TFF’ye gerekli evrakları gönderen siyah-beyazlı yönetim, onay çıkması halinde düğmeye basacak.

Mali tabloda, TFF ile ufak tefek görüş ayrılıkları içerisinde olan siyah-beyazlı idareciler, olası bir kötü senaryo için de gerekli hazırlıklarını yapmış durumda. Başta Vida olmak üzere takımdaki bazı isimlere gelen teklifleri değerlendirecek olan yönetim, transferdeki mali kaynağını takım içerisinden yaratacak.

TFF’den onay bekleniyor

Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
‘Roma Cengiz’i elden çıkaracak’
Cristiano Ronaldo Dubai Globe Soccer Ödülleri'nde Yılın En İyi Erkek Oyuncusu seçildi!
daha fazla video için

Son Dakika Spor Haberleri

TÜM HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Zemin göz korkuttu

Zemin göz korkuttu

‘Burada olduğum için şanslıyım’

‘Burada olduğum için şanslıyım’

Genç ve hızlı

Genç ve hızlı

Şimdi Taylan zamanı!

Şimdi Taylan zamanı!

Sıradaki Haber