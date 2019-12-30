TFF’den onay bekleniyor

Devre arası transfer dönemi çalışmalarına çok önceden başlayan ve şimdilik sadece bir golcü transfer etme imkanına sahip olan Beşiktaş Yönetimi, Türkiye Futbol Federasyonu’ndan yanıt bekliyor. Geçtiğimiz günlerde mali planlama konusunda TFF’ye gerekli evrakları gönderen siyah-beyazlı yönetim, onay çıkması halinde düğmeye basacak.



Mali tabloda, TFF ile ufak tefek görüş ayrılıkları içerisinde olan siyah-beyazlı idareciler, olası bir kötü senaryo için de gerekli hazırlıklarını yapmış durumda. Başta Vida olmak üzere takımdaki bazı isimlere gelen teklifleri değerlendirecek olan yönetim, transferdeki mali kaynağını takım içerisinden yaratacak.