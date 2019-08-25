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25.08.2019 - 14:35

TFF'den şehitler için baş sağlığı mesajı

Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe-3 Harekatı'nda çıkan çatışmada şehit olan Mehmetçikler için baş sağlığı mesajı yayınladı.

TFF'den şehitler için baş sağlığı mesajı

Konuyla ilgili olarak Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe-3 Harekatı'nda hain terör örgütü mensuplarıyla çıkan çatışmada şehit olan kahraman askerlerimize Allah'tan rahmet; aileleri, Türk Silahlı Kuvvetleri ve milletimize başsağlığı, yaralı askerlerimize acil şifalar dileriz" denildi.

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