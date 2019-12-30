Thierry Henry bombası! Barcelona'ya hoca olarak dönüyor

İspanya Ligi ekiplerinden Barcelona için yeni bir iddia ortaya atıldı. Katalan ekibinin yeni sezonda yoluna bir dönem formasını giyen Thierry Henry ile devam edebileceği iddia edildi.

Sporx'in haberine göre; Barcelona'da taraftarlarla ve kulüple arası pek iyi olmayan Ernesto Valverde'nin sözleşmesi 2020 yılının Haziran ayında sona erecek. 55 yaşındaki İspanyol teknik adamın, sözleşmesinin uzatılmaması halinde yeni teknik adamın Thierry Henry'nin olabileceği öne sürüldü.

İspanyol basını, Barcelona Sportif Direktörü Eric Abidal'in yanı sıra futbolculardan Lionel Messi, Sergio Busquets ve Gerard Pique'nin Thierry Henry ile yakın ilişkilerinin olduğunu hatırlatırken, takımda çok sayıda Fransız futbolcu olması nedeniyle Henry'nin bu görev için düşünüldüğünü iddia etti.

Barcelona'da başkan Josep Bartomeu'nun da Henry'ye karşı olumlu düşüncelere sahip olduğu belirtilirken, MLS takımlarından Montreal Impact'ın başında olan 42 yaşındaki teknik adamın durumunun yakından takip edileceği vurgulandı.

Öte yandan Barcelona yönetiminin, teknik direktör Valverde'nin kafasını karıştırmamak adına Nisan ayına kadar potansiyel adaylarla görüşmeyeceğinin altı çizilirken, Katalan ekibinde yeni sezonla ilgili kararın sezon sonuna doğru netleşeceği ifade edildi.

Belçika Milli Takımı'nda Roberto Martinez'in asistanlığını yapan Thierry Henry, daha sonra Monaco'nun başına geçmiş ancak 20 resmi maç sonra başarısız tablo nedeniyle görevden alınmıştı.

Henry yönetimindeki Monaco, 20 maçta 5 galibiyet, 4 beraberlik ve 11 mağlubiyet aldı. Fransız ekibinden ayrılan Henry, 14 Kasım tarihinde Montreal Impact ile 2021 yılının Haziran ayına kadar sözleşme imzaladı.