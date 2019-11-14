Thierry Henry, Impact Montreal'de! Resmen...

Dünya ve Avrupa futbolunun efsane futbol adamlarından Thierry Henry, MLS’e transfer oldu. Fransız teknik direktör, MLS takımlarından Impact Montreal’le anlaşma sağladı. Kulübün resmi sitesinden yapılan açıklamada Henry’nin yeni teknik direktörleri olduğu duyuruldu.

42 yaşında çalıştırıcı için, ‘Hoş geldin’ başlığıyla özel bir anons hazırlandı. 2 yıllık bir anlaşma yapıldığı ve bir yıl da opsiyon olacağı vurgulandı. Impact Montreal Başkanı Kevin Gilmore, “Böylesi bir futbol efsanesini aramızda görmekten dolayı mutluluk duyuyoruz” denildi. Benzer şekilde kulübün sportif direktörü Oliver Renard da, “Henry’nin aramıza katılmasından çok mutluyuz” ifadelerini kullandı.