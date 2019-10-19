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19.10.2019 - 10:33 | | AA

THY Avrupa Ligi'nde Barcelona lider

Basketbol THY Avrupa Ligi'nde Rusya temsilcisi CSKA Moskova ile Barcelona, ilk 3 karşılaşmadan galip ayrılan takımlar olurken, İspanya temsilcisi averajla lider durumda.

THY Avrupa Ligi'nde Barcelona lider

Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda üçüncü hafta maçları tamamlandı.

Lige iyi başlayamayan Fenerbahçe Beko, konuk ettiği Baskonia'yı 87-80 yenerek ligde bu sezon ilk galibiyetini aldı.

Organizasyonun son finalisti Anadolu Efes ise deplasmanda Valencia Basket'i 83-78 mağlup ederek ligde beşinciliğe yükseldi.

Haftayı zirvede bitiren Barcelona, ağırladığı ALBA Berlin'i 103-84 yendi. Son şampiyon CSKA Moskova ise sahasında Khimki'yi 99-86 ile geçerek 3'te 3 yapan bir diğer takım oldu.

 

Sonuçlar

CSKA Moskova (Rusya) - Khimki (Rusya): 99-86

Zalgiris (Litvanya) - Real Madrid (İspanya): 86-73

Fenerbahçe Beko - Baskonia (İspanya): 87-80

Maccabi FOX (İsrail) - Kızılyıldız mts (Sırbistan): 84-69 (Uzatma sonunda)

Bayern Münih (Almanya) - ASVEL (Fransa): 104-63

Panathinaikos (Yunanistan) - AX Armani Exchange Milan (İtalya): 78-79

Olympiakos (Yunanistan) - Zenit (Rusya): 68-77 (Uzatma sonunda)

Barcelona (İspanya) - ALBA Berlin (Almanya): 103-84

Valencia (İspanya) - Anadolu Efes: 78-83

 

Puan durumu Takım O G M AS YS Av. P

1.Barcelona 3 3 0 264 211 53 6

2.CSKA Moskova 3 3 0 274 225 49 6

3.Bayern Münih 3 2 1 250 206 44 5

4. Khimki 3 2 1 254 258 -4 5

5. Anadolu Efes 3 2 1 242 247 -5 5

6. Real Madrid 3 2 1 240 248 -8 5

7. AX Armani Exchange Olimpia Milan 3 2 1 228 237 -9 5

8. ASVEL 3 2 1 224 245 -21 5

9. Kızılyıldız mts 3 1 2 217 210 7 4

10. Olympiakos 3 1 2 216 209 7 4

11. Panathinaikos 3 1 2 243 240 3 4

12. Baskonia 3 1 2 226 224 2 4

13. ALBA Berlin 3 1 2 264 263 1 4

14. Zalgiris 3 1 2 225 228 -3 4

15.Maccabi FOX 3 1 2 235 242 -7 4

16. Fenerbahçe Beko 3 1 2 220 229 -9 4

17. Zenit 3 1 2 192 236 -44 4

18.Valencia Basket  3 0 3 212 268 -56 3

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