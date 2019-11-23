THY Euroleague'de 10 hafta geride kaldı! Lider Barcelona, takip Efes'ten...

Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki en prestijli organizasyonunda onuncu hafta maçları tamamlandı.

Sezona iyi başlayan son finalistlerden Anadolu Efes, deplasmanda İtalya temsilcisi AX Armani Exchange Milan ile karşılaştı. Müsabakayı 81-76 kazanan lacivert-beyazlı ekip, 8. galibiyete ulaştı ve averajla 2. sıradaki yerini korudu.

Avrupa Ligi'nde istediği performansı sergileyemeyen Fenerbahçe Beko, Fransa'nın ASVEL takımına konuk oldu. Sarı-lacivertli ekip, müsabakayı 88-72 kazanarak 3. galibiyetini elde etti. Fenerbahçe, bu galibiyetle 18 takımlı ligde averajla 16. sıraya yükseldi.

Lider Barcelona ise sahasında İsrail temsilcisi Maccabi FOX'u 96-73 mağlup ederek liderliğini sürdürdü.

Haftanın sonuçları

THY Avrupa Ligi'nin 10. haftasında oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

Zalgiris (Litvanya) - Kızılyıldız mts (Sırbistan): 59-61

ALBA Berlin (Almanya) - Olympiakos (Yunanistan): 80-99

AX Armani Exchange Milan (İtalya) - Anadolu Efes: 76-81

Valencia (İspanya) - Khimki (Rusya): 89-84

Bayern Münih (Almanya) - Panathinaikos (Yunanistan): 75-87

ASVEL (Fransa) - Fenerbahçe Beko: 72-88

Barcelona (İspanya) - Maccabi FOX (İsrail): 96-73

Baskonia (İspanya) - Zenit (Rusya): 70-60

Real Madrid (İspanya) - CSKA Moskova (Rusya): 97-81