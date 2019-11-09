THY Euroleague’de 7. haftanın MVP'si Cory Higgins

THY Euroleague’de 7. haftanın sona ermesinin ardından haftanın en değerli oyuncusu da belli oldu. Barcelona'nın Zalgiris Kaunas'ı deplasmanda 93-86'lık skorla mağlup ettiği karşılaşmada büyük rol oynayan ABD'li basketbolcu Cory Higgins, haftanın MVP’si seçildi. Yıldız basketbolcu, 30 dakika süre aldığı müsabakada 27 sayı, 4 ribaund, 1 asist ve 1 top çalmayla oynayarak takımını sırtladı.

30 yaşındaki basketbolcu, bu performansı ile 33 verimlilik puanı aldı.