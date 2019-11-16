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16.11.2019 - 15:42 |

THY Euroleague’de 8. haftanın MVP'si Mike James

THY Euroleague’in 8. haftasının en değerli oyuncusu (MVP) CSKA Moskova'nın ABD'li basketbolcusu Mike James seçildi.

THY Euroleague’de 8. haftanın MVP'si Mike James

THY Euroleague’in 8. haftasının sona ermesinin ardından haftanın en değerli oyuncusu da belli oldu. Rus ekibi CSKA Moskova'nın sahasında Fenerbahçe Beko'yu 88-70'lik skorla mağlup etmesinde büyük rol oynayan ABD'li basketbolcu Mike James haftanın MVP’si seçildi. James mücadeleyi 31 sayı, 4 asist, 2 ribaund ve 1 top çalma oynadı.

29 yaşındaki basketbolcu bu performansı ile 38 verimlilik puanı aldı. Başarılı oyuncu, bu sezon ilk hafta da MVP seçilmişti.

Bu hafta en fazla verimlik puanını Panathinaikos'tan Ioannis Papapetrou aldı. ALBA Berlin'e 106-105 mağlup oldukları müsabakada Papapetrou, 39 sayı, 5 ribaund ve 3 asist ile mücadele ederek 41 verimlilik puanı aldı.

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