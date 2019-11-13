Basketbol

MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerTurkish Airlines Euroleague HaberleriTHY Euroleague'de 9. hafta başlıyor
13.11.2019 - 10:10 | | İSTANBUL (İHA)

THY Euroleague'de 9. hafta başlıyor

THY Euroleague’in 8. haftası Khimki Moskova - Olimpia Milano mücadelesi ile başlayacak.

THY Euroleague'de 9. hafta başlıyor

THY Euroleague’de 8. haftası heyecanı yarın ve 15 Kasım Cuma günü oynanacak maçlarla devam edecek. Haftanın ilk maçında Rus temsilcisi Khimki Moskova, sahasında İtalyan ekibi Olimpia Milano ile karşı karşıya gelecek. Bu hafta Türk takımları, Rus ekipleri ile mücadele edecek. Anadolu Efes, Sinan Erdem Spor Salonu’nda Zenit ile, Fenerbahçe Beko ise deplasmanda CSKA Moskova ile oynayacak. Hafta Valencia Basket - Bayern Münih maçı ile sona erecek.
THY Euroleague’in 8. haftasında oynanacak müsabakaların programı ise şu şekilde:

Yarın
20.00 Khimki Moskova - Olimpia Milano
20.30 Anadolu Efes - Zenit Saint Petersburg
22.00 Panathinaikos - ALBA Berlin
23.00 Real Madrid- Barcelona
23.00 Saski Baskonia - Maccabi FOX Tel Aviv

15 Kasım Cuma
20.00 CSKA Moskova - Fenerbahçe
21.00 Kızılyıldız - Asvel Lyon-Villeurbanne
22.30 Olympiakos - Zalgiris Kaunas
23.00 Valencia Basket - Bayern Münih

    Çalımı yiyince kural tanımadı!
    daha fazla video için

    Son Dakika Spor Haberleri

    TÜM HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Türkiye için 5. Avrupa Şampiyonası yükleniyor

    Türkiye için 5. Avrupa Şampiyonası yükleniyor

    THY Euroleague'de 9. hafta başlıyor

    THY Euroleague'de 9. hafta başlıyor

    EURO 2020 Elemeleri'nde 9. hafta heyecanı

    EURO 2020 Elemeleri'nde 9. hafta heyecanı

    Anadolu Efes, Zenit ile ilk kez karşılaşacak

    Anadolu Efes, Zenit ile ilk kez karşılaşacak

    Sıradaki Haber