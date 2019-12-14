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14.12.2019 - 10:59 | | İSTANBUL (AA)

THY Euroleague'de Anadolu Efes fırtınası

THY Avrupa Ligi'nde 13. hafta maçlarının ardından Anadolu Efes liderliğini sürdürdü.

THY Euroleague'de Anadolu Efes fırtınası

Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonuna 13. hafta müsabakalarıyla devam edildi.

İki Türk takımının karşı karşıya geldiği mücadelede Anadolu Efes, deplasmanda Fenerbahçe Beko'yu 81-73 mağlup etti. Bu sonuçla Anadolu Efes, 7'si üst üste olmak üzere 11. galibiyetini aldı ve liderliğini devam ettirdi. Üç maç sonra sahadan mağlup ayrılan ve 8. yenilgisini yaşayan Fenerbahçe Beko ise haftayı averajla 13. sırada tamamladı.

Sonuçlar

THY Avrupa Ligi'nin 13. haftasında oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

Khimki (Rusya)-ALBA Berlin (Almanya): 104-87

Fenerbahçe Beko-Anadolu Efes: 73-81

Kızılyıldız mts (Sırbistan)-Baskonia (İspanya): 64-72

Maccabi FOX (İsrail)-CSKA Moskova (Rusya): 90-80

Real Madrid (İspanya)-Olympiakos (Yunanistan): 93-77

Zalgiris (Litvanya)-Valencia (İspanya): 82-86

Bayern Münih (Almanya)-Zenit (Rusya): 77-69

ASVEL (Fransa)-AX Armani Exchange Milan (İtalya): 89-82

Barcelona (İspanya)-Panathinaikos (Yunanistan): 98-86

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