THY, River Plate'in forma sponsoru oldu

Türk Hava Yolları (THY), 2019-2020 sezonundan itibaren 3 yıl boyunca dünyaca ünlü Arjantin futbol takımı River Plate'e forma sponsoru oldu. THY'den yapılan açıklamaya göre, Türk Hava Yolları ile River Plate'in yeni iş birliği, Arjantin'de düzenlenen ortak basın toplantısında duyuruldu.

River Plate stadında düzenlenen toplantı, Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı İlker Aycı, River Plate Kulübü Başkanı Rodolfo D'onofrio, Türkiye'nin Arjantin Büyükelçisi Vural Altay'ın katılımıyla gerçekleştirildi.

İş birliği çerçevesinde River Plate, üç yıl boyunca oynayacağı tüm müsabakalarda Türk Hava Yolları logolu forma ile boy gösterecek. Anlaşma sayesinde Türk Hava Yolları River Plate'e sponsor olan ilk hava yolu şirketi oldu.

Basın toplantısında konuşan Aycı, bugüne kadar spor dünyasına sağladığı çeşitli sponsorluklarla küresel ölçekte sporun ve sporcunun daimi dostu olarak kabul gören Türk Hava Yolları'nın, bugün River Plate ile sağlanılan iş birliğine de farklı önem atfettiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Hatırı sayılır bir süredir dünyanın en çok ülkesine uçan hava yolu şirketiyiz. 5 kıtada 310'un üzerinde noktaya ulaşıyoruz. Network erişim gücümüz gelişimini sürdürürken farklı spor dallarına sağladığımız global sponsorluk destekleri ile de sporun kapsayıcı ve bütünleyici kabiliyeti sayesinde dünya genelindeki farklı kitle ve topluluklara ulaşabiliyoruz. Bu bağlamda, bugün burada beraber kutladığımız yeni sponsorluk iş birliği ile yine dünyanın en önemli futbol takımlarından biri olan River Plate'in forma sponsoru olarak Arjantinli sporseverlerle aramızda bu yönlü sağlam bir bağ kuracak olmanın mutluluğunu yaşıyoruz."

River Plate Kulübü Başkanı Rodolfo D'onofrio da "Her iki markanın daha geniş ölçekli yayılımına katkı sağlayacağına inandığımız bu sponsorluk, küresel bir vizyonun neticesi olmakla birlikte kulübümüz için de oldukça önemli bir iş birliği. Türk Hava Yolları dünya çapında bir marka ve yine dünyanın en prestijli hava yollarından biri." ifadelerini kullandı.

Uzun yıllardır profesyonel ve amatör olmak üzere birçok ulusal ve uluslararası isim, takım ve organizasyona sağladığı destekle bu anlamda da bir marka olan THY, geçmişte Barcelona, Manchester United, Borussia Dortmund gibi önemli kulüplerin yanı sıra UEFA Euro 2016'ya da sponsor olmuştu.

River Plate, THY'nin sponsorluğuyla gurur duyuyor

River Plate Futbol Kulübü Başkanı Rodolfo D'Onofrio, Türk Hava Yollarının (THY) takıma forma sponsoru olmasına ilişkin, "Bu gerçekten River Plate için oldukça önemli bir an. Dünyanın en büyük hava yolu şirketlerinden THY ile yaptığımız sponsorluk anlaşması bizim için bir gurur kaynağı olmasının yanı sıra dünyaya açılmamızı da sağlayacak." dedi.

THY'nin, 2019-2020 sezonundan itibaren 3 yıl boyunca dünyaca ünlü Arjantin futbol takımı River Plate'e forma sponsoru olmasına ilişkin, River Plate'in El Monumental olarak bilinen stadyumunda basın toplantısı düzenlendi.

River Palet Kulüp Başkanı D'Onofrio, Türkiye'nin Buenos Aires Büyükelçisi Şefik Vural Altay'a çabalarından dolayı teşekkür ederek, "Bu gerçekten River Plate için oldukça önemli bir an. Dünyanın en büyük hava yolu şirketlerinden THY ile yaptığımız sponsorluk anlaşması bizim için bir gurur kaynağı olmasının yanı sıra dünyaya açılmamızı da sağlayacak." diye konuştu.

İstanbul'da kısa bir süre kaldığını hatırlatan D'Onofrio, "İstanbul Havalimanını tanıma fırsatım oldu. Muhteşem bir havaalanı. Bütün dünyanın, hava yolu ve turizm gelişimini doğrudan görebildiği gerçekten harika bir şey." ifadelerini kullandı.

D'Onofrio, anlaşmanın ekonomik tarafı üzerine sorulan soruya şu şekilde cevap verdi:

"Değerler şirketi THY ile olan ilişkimiz, onları yalnızca formamızda taşımamızla bize gelecek ekonomik gelirden çok daha önemlidir. Bu, güçlü ve büyük bir sponsorluğun yanı sıra River Plate'in THY markasının ulaştığı yerlerle bağ kurmasıdır. Şöyle örnek vereyim, THY uçaklarındaki dergide River'dan bir şey çıktığında milyonlarca kişi bunu görecek. Bir büyükle bir araya geldiğinizde ekonomik faydalardan çok daha fazlasını kazanırsınız."

"THY'nin River Plate sponsorluğu Arjantin'e turist çekecek"

Sponsorluğun Arjantin'e olumlu yansıyacağını belirten D'Onofrio, "Bu iş birliğinde anlaştıktan sonra Arjantin'in Moskova Büyükelçisi beni tebrik etti ve bu anlaşmanın Arjantin'e birçok turist getireceğini belirtti. Dünyanın diğer yerleri için de bu geçerli olacak. Bu bizim ülkemiz için büyük bir anlam ifade ediyor." diye konuştu.

Arjantin'de iki ezeli rakip River Plate ile Boca Juniors arasında oynanacak Libertadores Kupası yarı final maça ilişkin D'Onofrio, "River Plate forması her zaman değerleri temsil etti ve bu değerler bir maçın kazanılıp kaybedilmesinden her zaman daha önemli." dedi.