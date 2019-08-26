Tigres, Diego Reyes'i kadrosuna kattı

Fenerbahçe'de bekleneni veremeyen ve sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilen Diego Reyes'in yeni takımı belli oldu.

Meksikalı stoper, ülkesinin Tigres takımına transfer oldu. Kulüpten yapılan açıklamada Reyes'in gün içinde şehre geleceği ve sağlık kontrolünden geçeceği belirtildi.

Açıklamada da ayrıca, "Hoş geldin Diego Reyes" notu düşüldü.

Diego Reyes'in transfer olduğu Tigres'te Pierre Gignac ve Enner Valencia gibi yıldız futbolcular bulunuyor.