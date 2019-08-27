Timsah evindeki galibiyet hasretine son verdi

Bursaspor, Akhisarspor'u 2-1 maÄŸlup ederek TFF 1. Lig'de ilk galibiyetini aldÄ±. GeÃ§tiÄŸimiz sezon sahasÄ±nda kÃ¶tÃ¼ bir performans gÃ¶steren yeÅŸil-beyazlÄ±lar, bu sezon seyircisi Ã¶nÃ¼ndeki ilk maÃ§Ä± ise kazandÄ±. 2018-2019 sezonunda SÃ¼per Lig'de evinde oynadÄ±ÄŸÄ± son 4 maÃ§Ä± kazanamayan Bursaspor, son 10 iÃ§ saha maÃ§Ä±nda ise yalnÄ±zca 1 kez galip gelebilmiÅŸti. YeÅŸil-beyazlÄ± takÄ±m, bu sÃ¼reÃ§te 4 maÄŸlubiyet, 5 de beraberlik almÄ±ÅŸtÄ±. Timsah, en son geride kalan sezonda SÃ¼per Lig'in 24. haftasÄ±nda sahasÄ±nda Sivasspor'u 3-2 maÄŸlup etmiÅŸti.Â

Ã–te yandan son yÄ±llarda, evinde oynadÄ±ÄŸÄ± ilk maÃ§larda dilediÄŸi sonuÃ§lara ulaÅŸamayan Bursa temsilcisi, bu ÅŸansÄ±zlÄ±ÄŸÄ±nÄ± da kÄ±rdÄ±. Ä°Ã§ sahadaki son 7 sezonun baÅŸlangÄ±Ã§ maÃ§larÄ± dikkate alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nda, sadece 1 defa kazanan Bursaspor, Akhisarspor karÅŸÄ±sÄ±nda galip gelerek bu kÃ¶tÃ¼ seriye de son verdi. Bursaspor, sÃ¶z konusu sÃ¼reÃ§te son galibiyeti 2017-2018 sezonunda Alanyaspor'a karÅŸÄ± almÄ±ÅŸtÄ±. DiÄŸer 6 mÃ¼sabakada Timsah, 4 kez maÄŸlup olurken, 2 defa da sahadan beraberlikle ayrÄ±ldÄ±.Â