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22.11.2019 - 15:09 |

Tita, futbola veda etti

Türkiye'de uzun yıllar futbol oynayan Sidney Cristiano Dos Santos Tita, profesyonel futbolculuk kariyerine nokta koydu. Tita, kendisine bugüne kadar destek veren herkese ve tüm futbolseverlere teşekkür ederken, yaptığı açıklama ile futbolculuk yaşamına nokta koyduğunu açıkladı.

Tita, futbola veda etti

Yaklaşık 20 yıldır sürdürdüğü profesyonel kariyerine, futbola virgül koyarak veda ettiğini paylaşan Tita, "Ülkem Brezilya’da başladığım kariyerime, vatandaşı olduğum Türkiye'mde nokta koymuş olmanın mutluluğunu yaşıyorum. Ankara’da başlayan, Antalya’da devam eden, Mersin, Gümüşhane ve Nevşehir’de son bulan uzun ve güzel yıllar boyunca bana güvenen, desteğini esirgemeyen başta ailem, dostlarım, kader birliği yaptığım futbolcu arkadaşlarım, antrenörlerim, yöneticilerim ve Türk futbolseverlere sonsuz teşekkürlerimi sunarım. Futboldan değil, formasını giydiğim her kulüpte bana gösterilen sevgi ve saygıdan uzak kalacağım için hüzün yaşıyorum. Başta torunlarıma anlatacağım bir sevgi çemberinin içinde futbol oynama şansı bulduğum Antalyaspor ve artık memleketim olarak gördüğüm Antalya olmak üzere, futbol yaşantımda formasını giydiğim her kulübe, şehre ve taraftarlarına minnet borçluyum" dedi.

Tita, futbola veda etti

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